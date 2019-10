Stavba lávky v Troji se zdrží, zatím chybí povolení od Povodí Vltavy

„Za město je všechno připraveno, ale čekáme na poslední povolení od Povodí Vltavy,“ řekl na dotaz ČTK mluvčí hlavního města Vít Hofman.

Lávku pro město postaví za 128,3 milionu korun firma SMP CZ, měla by být otevřena do konce příštího roku. Nahradí původní konstrukci, která se zřítila koncem roku 2017.



„Neočekáváme, že to budou měsíce, je to jenom drobné administrativní zdržení,“ dodal na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí hlavního města Vít Hofman.



Původní lávka mezi Císařským ostrovem a Trojou se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město každému dalo 50 tisíc korun a na dalším odškodnění se domluvilo letos v lednu s pojišťovnou. Policisté obvinili dva muže z obecného ohrožení.

Nová lávka bude čtyři metry široká a bude sloužit pěším i cyklistům. V případě potřeby po ní bude moci přejet i sanitka. Jejím základem bude ocelově vyztužená konstrukce, bude mít životnost 100 let a neměla by zevnitř korodovat.

Praha má s mosty dlouhodobě problémy. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například most Legií, Hlávkův nebo Palackého most. Město prostřednictvím Technické správy komunikací zkoumá jejich stav. Loni musel být na na několik týdnů uzavřen pro MHD a auta Libeňský most, v plánu je jeho celková rekonstrukce.