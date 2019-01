Zastupitelé budou jednat o odškodném pro zraněné po pádu Trojské lávky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Radní pro legislativu Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu / STAN) se už s pojišťovnou Kooperativa domluvila, že lidem zraněným při zřícení trojské lávky vyplatí odškodné ještě předtím, než policie uzavře vyšetřování.

Zatím není jasné, kolik pojišťovna vyplatí. Radní Marvanová pro MF DNES dříve uvedla, že dva ze zraněných požadují odškodné dohromady za 1,5 milionu korun.

Pokud dohodu zastupitelstvo schválí, mohou podle pojišťovny lidé odškodné dostat do konce ledna.

V opačném případě by museli čekat na konec vyšetřování, které by mohlo trvat i několik let.

Čtyřem zraněným pojišťovna zatím vyplatila jednorázový příspěvek 50 tisíc korun, zbylé náklady za léčbu si platí ze svého.