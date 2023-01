Posun po čtyřech měsících, vyjednávání o pražské koalici snad míří k dohodě

„Jedná se o vlastní koaliční smlouvu včetně příloh, které potřebujeme schválit v našich stranických orgánech. Ty se týkají především programu, koaličních mechanismů, výborů a rozdělení kompetencí jednotlivých členů rady,“ řekl ve čtvrtek místopředseda ODS Zdeněk Zajíček.

Právě nad obsahem gescí se strany doposud neshodly. SPOLU se zatím také neusneslo nad tím, jak se rozdělí pět křesel mezi ODS, TOP 09 a lidovce. Podle vyjádření politiků by při dodržení harmonogramu mělo být reálné zvolit nové vedení na schůzi zastupitelstva 16. února.

Válečnou zónou bude doprava

Pokud skutečně SPOLU a Piráti usednou společně v pražské radě, bude to těžkou zkouškou vyjednávacích schopností všech zúčastněných, pro které je jak vidno výzvou už samotné vyjednávání o koalici.

ODS strávila v Praze v opozici téměř deset let a za tu dobu měla strana proti řízení velkoměsta nespočet výhrad. V posledních čtyřech letech navíc většina těchto výhrad mířila směrem na pražskou pirátskou buňku, potažmo na Prahu sobě.

Pirátské fórum Ani případná dohoda dotčených stran ještě nebude znamenat jistý

vznik pražské koalice. O pirátské účasti v ní totiž nakonec rozhodnou až všichni pražští členové strany prostřednictvím svého krajského fóra. Celý proces trvá i s hlasová-

ním zhruba týden. Aby tedy zastupitelé mohli zvolit nové vedení metropole na své další schůzi ve čtvrtek 16. února, musí se SPOLU, Piráti a Starostové shodnout na návrhu koaliční smlouvy v následujících dvou týdnech.

Válečnou zónou mezi oběma stranami bude bezpochyby doprava. ODS ji právě kvůli své nespokojenosti s jejím fungováním chtěla ovládat sama. Následně ji ale jakožto silnou gesci nabídla Pirátům. Tématem, na kterém se strany dlouhodobě neshodnou, je například Smetanovo nábřeží. Dosluhující vedení města zde totiž během uplynulého funkčního období na čas omezilo provoz a nepanovala také shoda na proměně nábřeží v moderní bulvár s trvalým omezením automobilového provozu.

„Magistrátní koalice v čele s pirátským primátorem Hřibem pokračuje v kobercovém náletu na pražské řidiče i rezidenty. Už jim nestačí jen nekoncepční uzavírání ulic a osazování je zahrádkami vybraných kaváren. Teď se pro jistotu rozhodli uzavřít průjezd Smetanova nábřeží kompletně a udusit tak rezidenty v přilehlých městských částech,“ napsala starostka Prahy 2 a pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) v dubnu 2021, kdy náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) představil vizi pro nábřeží.

Podobně negativní reakce ze strany ODS vyvolala také změna podmínek pro přidělování městských bytů z dílny radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti). ODS ho označila za asociální a diskriminační. Podle občanských demokratů tento systém nahrává zejména lidem bez domova a sociálně nepřizpůsobivým.

Jako důvod pro změnu ale Zábranský uváděl, že stará pravidla pro podávání žádostí o byt byla nastavená tak, že skutečně potřební vůbec žádat nemohli. Právě bydlení a sociální oblast SPOLU v poslední koaliční nabídce navrhuje pro sebe, takže lze očekávat diskusi o změně.

Zábranský také podpořil říjnový návrh lídra Starostů Petra Hlaváčka, který chce snížit počet parkovacích míst, jež musí stavebníci budovat u nových rezidenčních domů.

„Já bych byl pro úplné zrušení, aby výstavba parkovacích míst byla ponechána na trhu, ale k tomu asi ještě v Česku potřebujeme dospět,“ podotkl Zábranský.

„Komunistické praktiky“

Proti tomuto návrhu se ale ihned tvrdě postavili členové koalice SPOLU. Zdeněk Zajíček dokonce výstavbu bytů bez řešení parkovacích míst označil za komunistickou specialitu. Návrh je v současné době v připomínkovém řízení u městských částí a následně na něm bude muset nalézt shodu nové vedení metropole.

Narážku na komunistické praktiky Piráti občanským demokratům vrátili hned v listopadu, když na přetřes přišlo téma transformace sociálních služeb. Plánem dosluhující radní Mileny Johnové totiž v uplynulém období bylo postupně přesouvat hendikepované Pražany ze zařízení mimo metropoli zpět. Praha totiž nemá dostatečné kapacity v sociálních službách přímo ve městě, a proto provozuje několik zařízení i velmi daleko od svých hranic.

Kroky Johnové ale zkritizovala Udženija s tím, že na transformaci v současné době nejsou kapacity, a než se k ní přikročí, musí se nejdříve zajistit. Zároveň označila snahu o rozvoj sociální péče teď už dosluhující koalice za nedostatečnou.

„Pražské SPOLU chce pokračovat v komunistické praxi vyvážení hendikepovaných Pražanů do Sudet desítky kilometrů od domova. Do velkokapacitních budov příhraničních ústavů místo snahy o jejich návrat zpět do Prahy a zajištění osobnější péče domácího typu. Takový přístup odmítáme,“ reagoval Hřib.