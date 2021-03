Invalidovna ukáže, jak jsou památkáři moderní. Architekti museli ustoupit

Do karlínské Invalidovny budou Pražané moci za pár let zajít na exkurzi nebo na koncert filharmoniků. Setkají se tam s původním Dientzenhoferovým barokem neokázale doplněným moderní přístavbou. Plánovaná proměna by měla být dokončena v roce 2027.