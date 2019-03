Dům podpíraný obřími postavami bude stát na pražské Invalidovně

Praha stále bojuje s nedostatkem nových a zajímavých staveb. Do tří let by se však jedna taková měla objevit v Praze 8. Za projektem Nová Invalidovna totiž stojí architekti David Wittassek a Jiří Řezák ze studia Qarta architektura a David Černý, jehož sochy budou celou stavbu podpírat.