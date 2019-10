Gottova rodina si nechá vzkazy a dárky od lidí, zvažuje co se svíčkami

Pietní předměty totiž blokují silnici a sousedé se nemohou dostat ke svým domům. Gottova rodina nyní zvažuje několik možností, jak svíce a květiny ještě využít, aby nesly vzpomínku na odchod Karla Gotta.



„Na základě některých zpráv upřesňujeme, že vzhledem k tomu, že pietní místo vzniklé v ulici Nad Bertramkou se nachází na veřejné komunikaci, je dle dohody z ranního jednání na Magistrátu hlavního města Prahy potřeba co nejdříve přistoupit k pietnímu odvezení květin a uchování vzkazů, upomínkových předmětů a svíček,“ uvedla na zpěvákových webových stránkách mluvčí Aneta Stolzová.

Svíčky jsou odpad, který by se neměl nikam vyhodit jen tak. „Obsahují parafín, produkt z ropy, který se v přírodě nerozloží,“ uvedla Martina Dudková z Andělské svíčkárny, která se zabývá recyklací a výrobou svíček z použitého vosku. Recyklace a vytvoření nových kusů je jednou z možností, jak s nimi naložit.

Další způsob by mohlo být vytvoření sochy z vosku, jako tomu bylo po úmrtí Václava Havla.

„Lidé se nás často ptají, jestli plánujeme podobnou akci jako Srdce pro Václava Havla. Tenkrát to bylo velmi spontánní. I takový jednoduchý symbol jako srdce skvěle fungoval. Byla to nezapomenutelná akce a nyní necítíme potřebu do něčeho podobného znovu vstupovat,“ uvedl Lukáš Gavlovský, který před osmi lety společně s Romanem Švejdou dílo ze zhruba pěti tun svíček vytvořil. Umělec však nevyloučil, že by se podobného projektu mohl ujmout někdo jiný.



„Tehdy jsme spolupracovali s Technickou správou komunikací, která sebrala svíčky do pytlů a uskladnila je na sběrném dvoře. Pak nastoupili dobrovolníci, kteří v polních podmínkách svíčky vyndavali z obalů a třídili,“ popsal.

V případě svíček, které fanoušci umístili před Bertramkou, by se jednalo o podobný postup. Obecně může být svíček podle Gavlovského méně, protože jsou ve velkém množství shromážděné převážně na jednom místě, zatímco svíčky pro Havla putovaly z pietních míst z celé republiky.