Soud potvrdil Italovi šestiletý trest za vykrádání domů, hrozilo mu deset let

Soud také sedmadvacetiletého Valentino Pantice vyhostil z České republiky - Pantice na osm let, jeho komplice na sedm let. Uvedla to mluvčí soudu Kateřina Kolářová.



Valentino Pantic sebral ve vilách šperky, značkové oděvy a hotovost za 5,7 milionu korun. Pantic se k vykradení domů přiznal, odmítal ale, že vzal všechny věci vypsané v obžalobě.

Kvůli vysoké výši způsobené škody mu hrozilo až deset let odnětí svobody. V rejstříku trestů už má záznamy za podobné krádeže ve Finsku, Francii, Španělsku a také v Chorvatsku, kde žije.

Pantic vypověděl, že do Česka poprvé přijel loni. Postupně pak v únoru, dubnu a červnu vykradl domy v Brně, v Praze 6 a v okrese Praha-východ. Tvrdil, že si je vytipoval náhodně, když procházel nebo projížděl kolem. Pokaždé nejdřív zkusil zazvonit. Do prázdných objektů se pak dostával vypáčením francouzských či běžných oken.

Ani Panticův čtyřiadvacetiletý bratr a devatenáctiletý Jovanovic své skutky nepopřeli. Zdůvodnili je tím, že na českých diskotékách loni v létě rychle utratili všechny své peníze. Jovanovic se proto počátkem července neúspěšně pokusil krást v domku v Ostrovačicích. Když se skupinka přesunula do Prahy, vloupal se do domu v Kladně, kde ho zachytila videokamera, a sebral tam stoeurovou bankovku (tehdy zhruba 2500 korun).

Poté se skupinka zaměřila na dům v Praze 4, kde ji ale vyplašil alarm. Policisté ji pak dostihli před českými hranicemi. Od té doby je trojice ve vazbě na Pankráci.