Ital se zpovídá u soudu z vykrádání domů, škodu 5,7 milionu popírá

Nezaměstnaný Valentino Pantic má v rejstříku trestů záznam za vloupání do domů ve Finsku, Francii, Španělsku a také v Chorvatsku, kde žije. U pražského městského soudu vypověděl, že do Česka přijel zhruba před rokem s kamarádem, který mu řekl, že „se tu lépe pracuje než doma“.

Sedmadvacetiletý Pantic pak postupně v únoru, dubnu a červnu vykradl domy movitých majitelů v Brně, v Praze 6 a v okrese Praha-východ. Zaměřil se na luxusní šperky a značkové oblečení, sebral i hotovost v eurech či dolarech.



Do vyhlédnutých objektů se dostával vypáčením francouzských či běžných oken, čímž majitelům způsobil další škodu - podle obžaloby celkově za 246 tisíc korun.

Ital dnes řekl, že si domy vytipoval náhodně, když procházel nebo projížděl kolem. Pokaždé prý zkusil zazvonit, a pokud byl objekt prázdný, vloupal se dovnitř. S dlouhým výčtem ukradených věcí v hodnotě 5,7 milionu korun, které zmiňuje obžaloba, ale nesouhlasí.

„Paní soudkyně, kdybych sebral všechny ty věci, co jsou tam uvedené, tak bych se do Čech už nikdy nevrátil a dneska bych byl bohatým mužem, ne chudým,“ podotkl s tím, že ukradené zlato prodával „jednomu cizinci“. Svou chudobu dokládal soudnímu senátu tím, že v Chorvatsku nemohl zaplatit pokutu za svou těhotnou ženu, která kvůli tomu musela jít do vězení.

Nejdříve zábava, potom krádeže

Pantice dopadla česká policie poté, co znovu přijel do ČR v doprovodu svého čtyřiadvacetiletého bratra a devatenáctiletého Jovanovice. Mladíci si nejprve užívali v brněnských podnicích, kde jim brzy došly peníze. Jovanovic se proto počátkem července neúspěšně pokusil krást v domku v Ostrovačicích. Když se skupinka přesunula do Prahy, vloupal se do domu v Kladně a sebral tam stoeurovou bankovku (tehdy zhruba 2500 korun). „Ztratili jsme hlavu a dělali jsme hlouposti,“ řekl k tomu dnes.

Poté se mladíci zaměřili na dům v Praze 4, kde je ale vyplašil alarm a policisté je pak dostihli před českými hranicemi. Od té doby je trojice ve vazbě na Pankráci.

I Jovanovic a mladší z Panticů jsou recidivisté. Jovanovice odsoudili za krádež ještě jako nezletilého v Rakousku, Pantic byl ve vězení v Rakousku a Finsku.

Hlavní líčení bude pokračovat ve středu a čtvrtek výslechem svědků.