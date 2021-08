Školy jsou pro novou Folimanku, má být zábavnější a bezpečná

„Na podzim naše děti ve spolupráci se Skautem dělali projekt udržitelné město a aniž bychom věděli o tom, že se nějaký projekt chystá, děti s tím sami přišli,“ říká ředitel ZŠ Vratislavova Jiří Trunda.



Park nyní v některých částech připomíná spíše prašnou zanedbanou plochu. „Sám jsem pejskař, místem chodím a přijde mi nevyužité, a tak mi přijde že je zajímavé, ho nějak zaplnit. Dneska děti potřebují urampu, hřiště nebo koš, nestačí jim běhat po louce. Může se nám to nelíbit, ale to je tak všechno, co s tím uděláme. Věc bych uvítal jako občan i ředitel. Naše spádová oblast s tím prostorem souvisí, takže projekt vítám,“ doplnil Trunda.

Místní si stěžují i na nedostatečně zajištěné bezpečností prostředí. Prostor má tak nově být pod dozorem kamer. „Pracujeme s dětmi, ze slabšího sociálního prostředí a neúplných rodin, takže víme, jak je pro děti důležité mít kde trávit volný čas. Zároveň to pro nás bude pozitivní i z bezpečnostního hlediska, protože současný stav, kdy je prostor nemonitorován považujeme za nedostatečný,“ doplnil boxer z nízkoprahového klubu Spolek Palaestra Jan Balog.



Kritikům projektu nejvíce vadí velký betonový ovál, který bude v zimě možno používat jako kluziště. Podle nich má park zůstat zelený. „Chápu, že lidé dnes brojí proti kácení zeleně či necitelným zásahům do budov či krajiny, ale v tomto případě odporu nerozumím, místo bude zelené i nadále. Jen se v něm zeleň přeskupí,“ reaguje na kritiku Trunda. Praha 2 je v současné době jedna z posledních městských částí, které kluziště nemá. „Kluziště se bez betonu udělat nedá. Pro děti v době postcovidové, kdy byly dlouhé měsíce zavřené doma, to bude další místo, kde budou moci navazovat nová přátelství,“ uvádí ředitelka ZŠ Slovenská Hana Žampová.



Kromě betonového prvku má nová podoba volnočasového areálu zahrnovat i prostory pro grilování a pískoviště s vodními prvky. Již teď je jasné, že se projekt proti původním propočtům prodraží. Původní záměry hovořily o 12 milionech, nynější odhady se pohybují spíše nad hranicí 30 milionů korun. „Každá stavba má nějaké mouchy nebo spíše černé body, které nevidíte, vzhledem k rostoucím cenám stavebních hmot mi cena přijde odpovídající, dodala ředitelka MŠ Trojlístek Jitka Zídková.