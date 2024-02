Politici využívají školního souhlasu se zveřejněním fotek dětí, rodiče protestují

„Co mi připadá naprosto nepřijatelné, je fakt, že jsou tam často uvedené i adresy, kam děti docházejí. Situaci vnímám jako riziko a naprosto nepřijatelné překročení kompetencí vykonávané funkce,“ vysvětlila.

Její obavu z porušování soukromí dětí má i řada dalších maminek, které své zkušenosti popsaly na sociální síti. „Abychom mohli někoho vyfotografovat, potřebujeme k tomu nejprve jeho souhlas. Kromě toho, že je to slušnost, vyžadují splnění této podmínky i zákony,“ řekl Pavel Matějíček, lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti.

Zákonní zástupci dětí na začátku školního roku vyplňují formulář Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a udělují souhlas s pořizováním a použitím snímků, které nemají ilustrační charakter. „Učitelky přísně sledují, aby se do záběru nedostalo dítě, jehož rodiče souhlas neudělili,“ uvedla Jaromíra Pavlíčková, ředitelka mateřské školy Revoluční.

Jiná situace nastává, pokud je na akci do školky pozván zástupce zřizovatele, nejčastěji politik z místní radnice, nebo se děti účastní událostí organizovaných radnicí mimo mateřskou školu. Potom má focení na starosti profesionální fotograf zřizovatele, tedy třetí strana, za kterou už škola nenese odpovědnost.

„Předpokládáme, že profesionál ví, jaké fotografie v rámci prezentace školy a zřizovatele může, nebo nemůže na svých oficiálních stránkách zveřejnit. Když probíhá focení přímo ve školce, dokážou učitelky ohlídat, aby v záběru pro třetí stranu nebyly děti, které nemají souhlas, na větších akcích mimo školku to je už obtížnější,“ dodala Pavlíčková. Většina škol a školek ale za takzvanou třetí stranu nepovažuje právě politiky, kteří zastupují radnici, tedy jejich zřizovatele.

Souhlas pro každého zvlášť

Jedním z pražských zastupitelů, který na svém osobním facebookovém profilu pravidelně sdílí fotky dětí z akcí škol a školek, je radní pro kulturu a školství v Praze 1 David Bodeček (bezpp., zvolen za Piráty).

Odůvodňuje to tím, že návštěvy školních zařízení jsou součástí jeho pracovní náplně a při sdílení snímků se opírá o zmiňovaný všeobecný souhlas rodičů.

„Po celý rok prezentuji různé aktivity škol na sociální síti Facebook, která plní informační funkci pro veřejnost. Zastávám názor, že je povinností radnice informovat veřejnost, a to včetně obrazového sdělení. Snažím se vždy tázat, zda fotografii z akce mohu zveřejnit,“ komentoval reakci rodičů Bodeček.

Následně navrhl preventivní opatření, aby při vyplňování dotazníku o souhlasu rodičů k zveřejňování fotografií ze škol a školek byla i kolonka souhlasu/nesouhlasu se zveřejněním na sítích zřizovatele instituce.

Podle expertů ale ani přidání kolonky, že fotografie mohou být za účelem propagace poskytnuty třetím stranám, není dostatečné.

„Tato třetí strana by v dokumentu musela být konkrétně definována a rodič by měl v jejich případě udělit souhlas samostatně,“ sdělil právník Josef Bátrla, který se specializuje na ochranu dat a GDPR.

Školky mají různý přístup

„Pokud dám souhlas pouze jednomu z těchto subjektů, neznamená to automaticky, že jsem udělil souhlas subjektu druhému. Z pohledu GDPR by škola musela disponovat nejen souhlasem pro pořízení fotografie, popřípadě její šíření na svých stránkách, ale i souhlasem pro předání svému zřizovateli. To však nebývá časté,“ dodal Bátrla.

Podle zjištění redakce MF DNES několik školek návštěvy politiků ve třídách omezuje, v dalších je to běžnou praxí. Focení politiků ve školkách v posledních dnech kritizovali také rodiče dětí v Praze 2.

Při dodržení veškerých pravidel není vyloučeno, aby na základě souhlasu škola sdílela fotky na sociálních sítích. Neznamená to ale automaticky, že by kdokoliv jiný mohl libovolně s takovou fotografií dále pracovat a používat ji pro vlastní propagaci. Takové jednání může být podle Bátrly v rozporu nejen s GDPR, ale také s ochranou osobnosti a soukromí, kterou nabízí občanský zákoník.

„Pokud nastane situace, kdy na základě uděleného souhlasu dojde ke zveřejnění snímku, má rodič možnost kdykoli souhlas odvolat a požadovat odstranění fotky či videa,“ dodal Bátrla.