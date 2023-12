Zneužita může být i nahá fotka dítěte z dovolené, říká expert na výslechy dětí

Sedmnáct let, to je dlouhá doba, utkvěl vám v hlavě nějaký případ násilí na dětech?

Je jich hodně, jde totiž dost často o bezbranné oběti, ale naštěstí ve většině z nich byl pachatel odsouzený. Pamatuji si třeba případ tří znásilněných malých holčiček z přelomu tisíciletí, kdy jsem ještě u policie nesloužil. Na toho pachatele jsme přišli až později na základě analýzy DNA. V tu dobu už ale ty případy byly promlčené a vypadalo to, že nebudeme moct nic dělat. Šlo o opravdu brutální znásilnění, kdy pachatel holčičky různě po Praze zatahoval do sklepů.

Byl to klasický sexuální predátor, kterému ještě byla diagnostikována patologická sexuální agrese a pedofilie. Nakonec se nám podařilo najít další oběti, promlčecí lhůta se tím přerušila a pachatel byl pravomocně odsouzen. Myslím, že v současné době je ještě pořád ve výkonu trestu.