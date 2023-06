Jak lze v šesti letech souhlasit se sexem? Naprostý nesmysl, míní odborníci

„Děti nejsou schopné zhodnotit, že to není normální a jinde se to neděje,“ varuje právnička a specialistka na rodinné a trestní právo Lucie Hrdá.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na tiskové konferenci uvedl, že hranice pěti let je hranice politická. Dodal, že kdyby se o ní měl resort radit s odborníky, nikdy by ke shodě nedošli. Opak je však pravdou – většina odborníků a odbornic volá po jejím zvýšení nejméně na 12 let.