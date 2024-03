Děti netuší, že se musí platit tekoucí voda. Exekutora ale znají, říká expertka

Co vás jako finanční expertku při práci s dětmi nejvíc zarazilo?

Člověk samozřejmě vnímá, z jakého prostředí děti pocházejí, a občas se setkáme s dětmi, které vědí, kdo je exekutor, a vyprávějí, jak se s ním setkaly v rámci rodiny. V už tak raném věku mi to připadá kruté. V takových situacích potom záleží, jakým způsobem to uchopí učitel, jestli nepříjemnou zkušenost využije pro osvětu ve třídě. Je hezké vidět, že se to může přetavit do poznání, že tuhle zkušenost v životě nemusíme prožít a můžeme jí předejít. Ale samozřejmě k tomu učitel musí přistupovat velmi citlivě.

Je nesmírně důležité kapesné dávat, klidně už v první, druhé třídě po mikročástkách.