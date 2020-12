Nechraňme děti před zodpovědností. Způsobíme jim tím psychické problémy

Ačkoli peníze používáme dnes a denně, s dětmi o nich ve škole ani doma nikdo moc nemluví. Proč?

U mnohých lidí panuje hluboký odpor se tímhle tématem zabývat více do hloubky. Jako by to bylo ohrožující. Peníze totiž zároveň představují moc. Velká část společnosti si myslí, že je dobré, aby se děti penězi vůbec nezabývaly. Především v alternativních kruzích, ale nejen tam, se lidé na peníze často dívají jako na nutné zlo. Přitom aby děti pochopily ekonomické procesy, je třeba jim umožnit, aby se staly samy jejich aktéry, a o penězích s nimi mluvit. Dřív bylo normální, že děti od brzkého věku pomáhaly při práci třeba na poli a vytvářely ekonomickou hodnotu. Dnes děti nemohou pracovat a vydělávat peníze, protože je to zakázané. Připravujeme je tak o velkou část zodpovědnosti.