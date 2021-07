Finanční gramotnost děti odkoukají doma. Ve škole se ji nenaučí, říká odbornice

Jaká je úroveň výuky finanční gramotnosti na českých školách?

Bohužel finanční gramotnost je velmi často takovou popelkou výuky. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se jí věnovalo více času a učila se především v rámci matematiky. Místo příkladů ze zemědělství by se mohlo počítat kupříkladu to, jak se zmenšuje reálná hodnota peněz vlivem inflace nebo kolik ve skutečnosti zaplatím za to, že si vypůjčím deset tisíc korun. Takovýto krok by velmi pomohl nejenom finanční gramotnosti, ale také praktičtějšímu vnímání matematiky.

Kvalita výuky finanční gramotnosti momentálně závisí spíše na osvícenosti ředitele školy nebo učitelů. Pozitivní ale je, že máme na výběr z velkého množství kurzů, lektorů a materiálů, které jsou přímo určeny pro školy a různé věkové kategorie. Rodiče by ale rozhodně neměli spoléhat na to, že se finanční gramotnosti děti ve škole naučí.