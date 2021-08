Kapesné pro děti. Komu patří peníze na dětském účtu a jaký vybrat

Anketa: Jak řeší kapesné svých ratolestí odborníci z bank „Své 14leté dceři dávám kapesné 50 korun týdně. Což je podle mého adekvátní jejímu věku a potřebám.“

Michaela Kuželová, manažerka Raiffeisenbank „Kapesné u nás roste spolu s postupujícím věkem, bavíme se ale maximálně o stokorunách u nejstaršího potomka (15 let), a o desetikorunách u toho nejmenšího (5 let). Děti se zároveň učí hodnotě peněz už od nízkého věku. Proto když si něco přejí, ale nejsou zrovna třeba Vánoce, musí si na to samy našetřit nebo alespoň přispět. Nikdy ale dětem neplatíme za pomoc v domácnosti, tam musí každý přispět svým dílem. A jakmile mají děti vhodný věk, mají svůj účet a platební kartu. Každá naspořená stokoruna, kterou vidí v internetovém bankovnictví, jim pomáhá zhmotnit dnešní virtuální svět peněz.“

Soňa Schwarzová, ředitelka divize Péče o zaměstnance Air Bank „Děti máme dvě, oběma spoříme pomocí investičních instrumentů. To je ta dlouhodobá část, snažím se tam maximalizovat výnos, protože jde o dlouhodobou investici. Kapesné dostává pouze starší, devítileté dítě. Má založený dětský účet a na něj dostává 60 Kč týdně + případné příspěvky od babiček a dědečků. K tomu má vlastní kartu a učí se s tím hospodařit.“

Martin Podolák, ředitel produktové divize mBank



„Dokud byly děti ještě na základní škole, dostávaly kapesné v řádu několika stokorun měsíčně. Na střední škole to již bylo v řádu několika tisíců měsíčně. Toto kapesné však nezahrnovalo obědy ve škole, jízdné v MHD ani platby za mobilní telefon (a zvláště ty rostly s využíváním dat pak závratně!), které jsem hradil dětem zvlášť.“

Jan Hainz, ředitel marketingu Sberbank „Kapesné dávám podle potřeby. S dcerou mluvíme o financích často, na praktických příkladech jí vysvětlujeme, jak funguje svět peněz, nebo jak máme doma nastavený rodinný rozpočet. Naposledy jsme jí dali kapesné 460 korun, když odjížděla na čtrnáctidenní tábor. Něco utratila za pohledy a zmrzlinu, zbytek si mohla nechat v pokladničce, kam jí přispívají hlavně prarodiče. K dětskému účtu jsme nyní pořídili platební kartu, protože dcera bude od září dojíždět sama na osmileté gymnázium, tak aby měla u sebe finance vždy k dispozici.“

Jitka Hajičová, výkonná ředitelka obchodní podpory ČSOB

„Synovi (6 let) zatím šetříme do kasičky, s vnímáním skutečné hodnoty peněz u něj stále bojujeme. Ne vždy nám pomáhá svět počítačových her a jejich placených části a doplňků (smích), proto zodpovědný přístup ze strany rodičů je namístě. Až bude syn starší, počítáme se zavedením kapesného ve výši přiměřené jeho věku a potřebám. V momentu dosažení plnoletosti přijde na řadu založení běžného účtu.“

Radek Lišák, ředitel osobního a privátního bankovnictví Expobank CZ „Mám sedmnáctiletého syna, který používá bankovní účet včetně platební karty od svých osmi let. Bezhotovostně také dostává kapesné a prostředky na hrazení nákladů (školní obědy, jízdné apod.). Je jen na něm, jestli si kilometr ke škole dojde pěšky nebo na kole a ušetří na jízdném, nebo využije peníze na jízdenku na autobus.“

Ivana Pícková, členka představenstva, Banka CREDITAS „Moje dvanáctiletá dcera má od 10 let vlastní dětský účet s debetní kartou a platební nálepkou. Dostává na něj kapesné 300 Kč měsíčně, které využívá dle svých potřeb zejména na občerstvení po škole a mezi kroužky nebo na dárky pro rodinu, sebe či kamarády. Má i pokladničku, kam jí občas přispívají babičky.“

Gabriela Pithartová, Hello bank!