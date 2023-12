Mladík se v Praze pokusil ubodat recepční, žena se nyní bojí jezdit i výtahem

Chlapec, říkejme mu třeba John, měl v době, kdy se pokusil ženu zavraždit, šestnáct let. Vzhledem k tomu, že jde o mladistvého pachatele, zakazuje zákon zveřejnit jeho identitu včetně obličeje.

Johnův otec pracuje u americké armády. Loni ho převeleli na základnu do Německa. Spolu s ním se stěhovala i rodina včetně Johnovy nevlastní matky a malé nevlastní sestry. Chlapec tam začal navštěvovat střední vojenskou školu.

Do pražského hotelu přijeli společně jako turisté na pár dní v polovině ledna. V neděli večer šli v poklidu Johnovi blízcí spát. On měl depresi. Chtěl si ublížit, na ničem mu už údajně nezáleželo. Vzal si z lednice dvě piva a vypil je v domnění, že vše bude snadnější. Pak v sobě pocítil napětí i vzrušení.

V pokoji si vzal peněženku, kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 15 cm a sjel dolů do recepce. Chvíli tam postával a potom nabídl přítomné recepční tisíc dolarů za orální sex. Žena to odmítla. Chlapec zvýšil nabídku na dva tisíce dolarů. Recepční znovu zdvořile odmítla s tím, že takové služby neposkytuje.

33 sekund, 34 ran

John přešel do vedlejší chodby. Za okamžik se vrátil, obešel stůl a přistoupil k sedící recepční. Následoval brutální útok. Trval 33 sekund a zachytily ho kamery. Chlapec si přendal nůž z levé do pravé ruky, uchopil ženu za oděv a šestkrát ji bodl do oblasti hlavy a krku.

Zraněné recepční se podařilo provléknout mezi stolem a útočníkem. Dostala se blíž ke vstupním dveřím. John ji ale stále držel levou rukou za oblečení. Žena seděla na zemi čelem k němu, on klečel a znovu ji šestkrát bodl. Pak vstal. Recepční také, ale hned zase spadla na zem.

Na záběrech je vidět, že ji poté mladistvý bodl jedenáctkrát, a to do hlavy, krku a zad. Ženě se povedlo postavit, John ji chytil za vlasy a snažil se zabránit tomu, aby se dostala ke dveřím hotelu. Přitom ji čtyřikrát bodl do hlavy a krku. Pak mu nůž vypadl z ruky.

Zkoušel ho zvednout. Recepční se mezitím dostala až ke vstupním dveřím, pootevřela je a strčila do nich levou nohu. Chlapec ji v tu chvíli držel oběma rukama za vlasy a celou vahou svého těla jí chtěl zabránit v útěku.

„Ze záznamu je zřejmé, že mladistvý současně držel ve své pravé ruce vlasy poškozené i nůž. Následně uvolnil svou pravou ruku a poškozenou sedmkrát bodl nožem ve směru zespodu nahoru do oblasti hrudníku, krku a obličeje,“ popisuje rozsudek závěr útoku.

Pak si agresor všiml několika lidí, kteří stáli venku před hotelem. V tu chvíli pustil ženiny vlasy i nůž a utekl do chodby. Zakrvácená recepční se dostala ven a doběhla do vedlejšího hotelu, kde jí poskytli první pomoc. Záchranná služba ji pak odvezla do nemocnice.

John vyjel výtahem do 5. patra hotelu, kde na pavlači přelezl zábradlí a zvažoval, že spáchá sebevraždu. Nenašel k tomu však odvahu. Poté se v recepci dobrovolně vydal přivolaným policistům.

Závislost na agresivním pornu

Soudním znalcům z oborů psychiatrie, dětské psychologie a sexuologie, kteří ho zkoumali, řekl, že „se již ve 14 letech dopustil nespecifikovaného sexuálního deliktu, po němž měl nebo chtěl vyhledat psychologa.“

Lékaři u něj zjistili zvýšenou sexuální agresivitu zaměřenou vůči anonymním ženám. Zhruba od dvanácti let se díval na agresivní pornografická videa. Míval u nich erekci a zároveň pocity viny, že ho něco takového vzrušuje. Chlapec se podle svých slov stal postupně na sledování těchto videí závislým.

„Spouštěcím mechanismem (útoku na recepční) může být i frustrace, kdy měl z výchovných důvodů kvůli známkám odebraný mobil, nemohl se tedy dívat na videa. Svou roli hrál i alkohol, který do jisté míry odtlumí ovládací schopnosti, ale při takto nízké hladině (dvě piva, pozn. red.) i u nezkušené osoby jen mírně,“ uvedla psychiatrička Alena Gayová.

Jeho ovládací schopnosti podle znalců výrazně snížil sexuální pud. „Mladistvý sám uváděl, že by čin spáchal, i kdyby se mohl na pornografická videa dívat, protože byl vzrušený, cítil napětí, musel to udělat,“ doplnila znalkyně.

Chlapec také sdělil, že se cítí být sexuálně nemocný a že se chce léčit, aby se něco takového už nestalo. Jeho patologická sexuální agresivita je vrozená. O tom, že trpí právě touto deviací, hoch v době činu nevěděl. Podle rozsudku má i další vrozené duševní poruchy – tyto diagnózy však soud v anonymizovaném dokumentu znečitelnil.

Znalci uzavřeli, že Johnův pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný. V případě, že by šlo o Čecha, doporučili by uložení ochranného opatření ve formě ústavní sexuologické léčby. „To však za současných podmínek nelze kvůli jazykové bariéře a absenci zdravotního pojištění realizovat,“ uvedla psychiatrička.

Léčit se musí, rozhodl soud

Městský soud v Praze přesto chlapci ochrannou léčbu uložil. „Tyto argumenty (že mladistvý nemá veřejné zdravotní pojištění k úhradě takto nákladné léčby, a že nemluví česky, pozn. red.) nemůže soud akceptovat. Otázka úhrady nákladů léčby je sice nepochybně relevantní, ale nikoli rozhodující. Stát je povinen zajistit bezpečnost svých občanů a dalších osob, nemůže rezignovat na plnění této funkce jen proto, že vymáhání úhrady nákladů léčení od léčené osoby může být problematické,“ píše v již pravomocném rozsudku předsedkyně prvoinstančního senátu Kateřina Hayes.

Soud zároveň poslal chlapce na čtyři roky do vězení s tím, že „trestní opatření odnětí svobody vykoná odděleně od ostatních odsouzených ve věznici nebo ve zvláštním oddělení pro mladistvé“. Léčit se má už během pobytu za mřížemi.

„Není zde prostor pro jakékoli jiné opatření než omezení mladistvého na svobodě do té doby, než bude jeho zdravotní stav terapeuticky a farmakologicky korigován a stabilizován do té míry, že bude schopen se další léčbě podrobovat ambulantně, aniž by byl ohrožením pro zbytek společnosti,“ konstatovala soudkyně.

Skutečnost, že mladistvý před znalci deklaroval svou připravenost se léčit, je podle ní nepochybně významným vstupním faktorem, který by měl pozitivně přispět k úspěšnosti a době léčby.

Soud uvedl, že nemá zákonný podklad proto, aby místo nařízeného léčení v tuzemsku zajistil odsouzenému léčbu v USA, jak navrhují znalci. Žádnou iniciativu v tomto ohledu údajně neprojevila ani chlapcova rodina, ani americká ambasáda, přestože konzulka USA v ČR byla v hlavním líčení chlapcovou důvěrnicí.

Při úvaze o výši trestního opatření zohlednil senát hlavně chlapcovu sníženou schopnost se ovládnout – vlivem sexuální deviace. Přihlédl také k tomu, že John v hlavním líčení prohlásil svou vinu (byť důkazy, zejména videozáznam, byly jednoznačné) a činu litoval. Poškozené recepční zaslal omluvu a nabídl jí finanční odškodnění, konkrétně 10 tisíc dolarů, které si ušetřil na další studium.

Oběť má zničený život

V prohlášení, které poškozená žena poslala soudu, uvedla, že jí chlapcův útok „rozpůlil život na dvě části, tu před ním a po něm“.

Do letošního 15. ledna byla veselou, komunikativní, možná i trochu lehkovážnou dívkou. Ráda cestovala, zajímal ji svět umění, kultury a módy, zkoušela malovat a navrhovat oblečení, byla též manuálně zručná, věnovala se řemeslně umělecké práci s kovy. Bavil ji pohyb, hrávala tenis, dříve i běhala na středních tratích. Vystudovala anglické gymnázium, ve Francii absolvovala jazykový kurz. Seznámila se s mladým sympatickým mužem, byla šťastná.

„Až přišel ten den, kdy se jí z hodiny na hodinu zhroutil dosavadní život. Stále se jí na mysl vrací děj před útokem, kdy nejprve čelila nevhodnému sexuálnímu návrhu, který, jak se domnívá, odmítla s grácií a nadhledem. V žádném případě však nebyla připravena na to, co následovalo. Obžalovaného podcenila. Jeho útok byl krutý a bezcitný, cítila, že její život končí, myslela na své rodiče a sestry a našla poslední síly k útěku,“ zmiňuje rozsudek část jejího prohlášení.

Žena také píše, že každý den od útoku je pro ni těžký. Nikdy neví, do jaké nálady a stavu duše se probudí. Pohled do zrcadla na jizvy, které se nikdy zcela nezahojí, ji zraňuje, vidí, že je jiná. Jizvy má na viditelných místech těla, na hlavě. Představa, že ji bodal právě tam, je pro ni neskutečně trýznivá. Cítí se zraněná, méněcenná, chybí jí sebevědomí.

Bojí se kontaktu s neznámými lidmi, především s muži. Nezvládá běžné situace jako je jízda výtahem či v dopravním prostředku, pobyt ve veřejných a přelidněných prostorách. Někdy si neužívá intimní chvíle s přítelem, paradoxně se bojí násilí i od něj, cítí se nehezká.

Nečekaně se u ní objevují panické ataky. Několikrát museli odejít z kina či restaurace, protože situaci nezvládala. Velmi špatně spí. I když užívá léky na spaní, má noční můry, což je prý pro jejího přítele velmi náročné. Trápí ji, že neví, co s časem, co dělat, není schopna se soustředit, studovat, obtížně si dovede představit chodit do práce. Žije ve svém světě, kde se bojí, jaký bude další den.

Přiznat víc peněz nelze, tvrdí soud

Soud Johnovi v rozsudku nařídil, aby ženu odškodnil částkou zhruba 1,5 milionu korun za ztížení společenského uplatnění a bolestné. Jde o sumu, kterou dotyčná v řízení požadovala. Podle předsedkyně senátu by jí soud přiznal víc peněz, ale nebylo to možné.

„Soud je vázán návrhem poškozené, a proto jen pro úplnost uvádí, že (...) by byly dány podmínky pro navýšení nároku nad základní náhradu z důvodu nižšího věku poškozené, úmyslného způsobení újmy a obavy ze ztráty života, kterou prožívala. Soud ji však nemohl přiznat, neboť nemůže v adhezním řízení přiznat navrhovateli větší nárok, než ten co požaduje,“ vysvětlila v rozsudku Kateřina Hayes.

Co bude s Johnem po odpykání čtyřletého trestu? Po propuštění z vězení musí opustit Českou republiku. V následujících pěti letech má do naší země vstup zakázán.

„Mladistvému je nyní již 17 let, a je tak otázkou, kde a popř. s kým se po svém propuštění na svobodu rozhodne žít. Jeho vyhoštění z území ČR nesporně vyžaduje zájem na ochraně bezpečnosti lidí, když s ohledem na povahu spáchaného provinění byl jeho úmyslným jednáním zasažen zájem na ochraně lidského života,“ míní soudkyně Hayes.

Zásadní by mělo být pokračování v léčbě, na což by měla dohlédnout jeho rodina. Se svou matkou však chlapec od sedmi let nežije, je s ní jen v telefonickém a písemném kontaktu.

U jeho otce byl podle zprávy psychologa vězeňské služby během návštěvy mladistvého ve věznici „vypozorován znatelný citový odstup, když svou návštěvu, na kterou dorazil opožděně, předčasně ukončil s tím, že spěchá“. Kvůli pracovnímu vytížení se také odmítl za syna zaručit, když se před časem rozhodovalo o chlapcově vazbě.