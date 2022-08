Nebyla to klukovina, kárala soudkyně mladíka, který málem ubil bezdomovce

V případech trestně stíhaných mladistvých zákon zakazuje zveřejnit jejich jméno i tvář. Také jednání soudu bylo neveřejné, pouze s výjimkou vyhlášení rozsudku. V článku má chlapec fiktivní jméno Petr.

„Z podnětu odvolání mladistvého se napadený rozsudek zrušuje ve výroku o úhrnném trestním opatření. Znovu se rozhoduje tak, že se mladistvý při nezměněném výroku o vině odsuzuje k úhrnnému trestnímu opatření podmíněného odnětí svobody ve výměře tří let. Stanoví se mu zkušební doba na tři roky,“ rozhodl odvolací senát v čele se soudkyní Pavlou Augustinovou.

Soud mladíkovi zároveň uložil řadu povinností. Musí zaplatit ze svých naspořených peněz 20 tisíc korun na pomoc obětem trestné činnosti, ve volném čase má vykonat 60 hodin prospěšných prací v některém charitativním spolku zaměřeném na pomoc lidem bez domova a dále se podrobit psychoterapii ohledně zvládání rizikového chování.

Podle svých sil má rovněž nahradit způsobenou majetkovou škodu i nemajetkovou újmu. Dostal také zákaz užívání alkoholu či jiných návykových látek. Když ho přijde zkontrolovat probační pracovník, musí se podrobit testu.

Původně 28 měsíců vězení

Mladíka prvoinstanční soud letos v květnu poslal na 28 měsíců do věznice pro mladistvé. Zejména kvůli tomu, že se v prosinci 2020 opil a pak se v centru Prahy pokusil zavraždit bezdomovce.

Když si vysoký chlapec v bílé košili ve čtvrtek u odvolacího soudu vyslechl rozsudek, podle kterého nakonec do vězení nemusí, viditelně si oddychl. „Neusmívejte se, pane mladistvý,“ napomínala ho pak soudkyně.

„Spolu s uprchlým dospělým jste málem usmrtili člověka, který vám k tomu nedal vůbec žádný motiv ani příčinu. Byl pod vlivem alkoholu a nebyl schopen se vašemu útoku bránit,“ připomněla Augustinová, podle které chlapec s mužem v útoku pokračovali, i když bezdomovec ležel na zemi. „Kopat do bezbranného ležícího člověka je výsostně bezohledné,“ zdůraznila.

V dubnu 2021, tedy čtyři měsíce po útoku na bezdomovce, se mladík dopustil opět v Praze 1 výtržnictví a vydírání. Podle soudu mělo jít o další „fyzický útok na oběť, která k tomu nezavdala žádnou příčinu“. Bližší detaily pro veřejnost ale nezazněly.

Snaží se o nápravu, věří soud

„Důvod, pro který jsme změnili napadený rozsudek, vychází ze zásadního účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. To se výrazně liší od trestání dospělých pachatelů v tom, že účelem sankce, která se ukládá mladistvému, není primárně potrestání za spáchaný delikt, ale snaha vychovat ho, vést ho k řádnému životu a ochránit společnost tím, že se (mladistvý) do budoucna podobného protiprávního jednání vyvaruje,“ vysvětlila soudkyně.

Připomněla, že mladík skončil ve vazbě a poté, co z ní byl propuštěn, se výrazně změnil. Ztráta svobody na něj měla velký výchovný účinek. „Dělá veškeré možné kroky ke své vlastní nápravě,“ uvedla Augustinová.

Podle ní se mladík dobrovolně snažil zkontaktovat napadeného bezdomovce, pro kterého našetřil 20 tisíc korun. Muž je však momentálně nekontaktní – a to i pro policii, někam zmizel. Mladík se podle soudu omluvil druhému poškozenému, absolvoval probační program zaměřený na zvládání vzteku a zapojil se do práce v nové škole.

„Přesídlil z Prahy do Plzně. Velký vliv na něj má jeho rodina, zejména jeho sestra a její manžel, ve kterém má poprvé mužský vzor, který celý život neměl. Všechna doporučení ze stran orgánů, které pracují s dětmi, vyznívají ve prospěch uložení ještě výchovného trestního opatření. Odvolací soud se s tímto názorem ztotožnil,“ řekla Augustinová, jejíž senát dal souzenému ještě šanci.

Vliv mělo i to, že napadený bezdomovec přežil, a útok tak neměl fatální následky. Mladík podle soudu jednal pod vlivem alkoholu, který dosud neužíval a proto nevěděl, jaký vliv na něj bude mít a jak vybudí jeho agresivitu.

Soudkyně uvedla, že s kolegy mladíkův trest v podstatě zvýšili. Místo původních 28 měsíců dostal nově 36 měsíců se stejnou zkušební dobou, která je podle zákona v maximální možné délce.

„Pokud mladistvý v průběhu tříleté zkušební doby bude vést řádný život, dodrží všechna omezení a povinnosti, které jsme mu naformulovali, tak se osvědčí a bude bez záznamu v rejstříku trestů,“ konstatovala.

Soud se domnívá, že pokud by mladík nyní nastoupil do věznice, mohl by se tam sblížit s dalšími trestanci a odcizit se od své rodiny, která na něj má dobrý vliv.

„Jeho lítost je pro nás věrohodná. Uvědomuje si, jak zklamal svoji rodinu a svoje nejbližší. Na druhou stranu tady dnes použil výraz ‚klukovina‘. To bylo pro soud obtížně zvládnutelné. To nebyla klukovina, málem jste usmrtil člověka. Je potřeba, abyste to věděl a dobře vnímal. Díky náhodě a díky tomu, že svědek přivolal pomoc, ten člověk přežil,“ podotkla soudkyně.

„Pokud nebude dodržena jedna jediná z uložených výchovných povinností nebo omezení, je to důvodem pro přeměnu původně uloženého podmíněného trestního opatření na nepodmíněné odnětí svobody,“ varovala soudkyně na závěr jednání. Hoch se pak na chodbě dlouze objímal s rodinou.