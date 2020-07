České Versailles v novém, na Dobříši skončila obnova francouzského parku

Francouzský park, kvůli němuž je dobříšský zámek přirovnáván k Versailles či Schönbrunnu, vznikl v polovině 18. století. Jeho právě skončená obnova začala v roce 2018. Již v úterý si nově upravené zahrady mohli z rozhodnutí vlastníků, rodiny Colloredo-Mannsfeldů, projít lidé z Dobříše.

Jako první tak viděli obnovenou velkou schodišťovou stěnu s chrliči, z nichž po téměř půl století opět tekla voda. Po stejně dlouhé přestávce tryská voda také ve velké fontáně na nejnižší terase a ve dvou bazéncích po jejích stranách. „Chrliče, bazénky i fontána jsou napojené na uzavřený systém úpravy vody. Technologii jsme zakopali na druhé etáži parku,“ prozradil ředitel zámku Pavel Krejcárek.

Původně fungoval ve francouzské zahradě důmyslný zavlažovací systém. Voda z nedalekého Huťského rybníka byla přečerpána do nádrže v anglickém parku a čtyřicetimetrovým tunelem pod oranžerií protékala do Héliovy fontány na druhé terase. Odtud samospádem mířila do bazénků, vodotrysků a fontán v nižších patrech zahrady.

Při rekonstrukci se podařilo na čtvrté terase zrestaurovat vstup do zmiňovaného tunelu. „Vede opravdu pod oranžérii a dá se jím projít i pod Héliovu fontánu. Uvnitř jsme opravili stěny a kamenosochařskou výzdobu. Pro veřejnost ho zpřístupníme jen při mimořádných prohlídkách,“ uvedl ředitel zámku.

Nyní je zavlažování celého parku napojené na dva nové vrty hluboké cca 50 a 65 metrů, které denně vydají na sto kubíků vody.



Rukama restaurátorů však prošly nejen vodní prvky, ale hlavně řada pískovcových soch z bohaté parkové výzdoby. „Spousta z nich byla neúplná – chyběl jim prst, část hlavy, ruky nebo nohy,“ připomněl náročnost restaurátorské práce Krejcárek.

V oranžerii se zabydlí Krteček

Pomyslnou třešničkou při rekonstrukci francouzského parku byla kompletní obnova oranžerie na nejvyšší terase. Budova, která původně sloužila jako skleník pro pěstování citrusů, má novou fasádu, titan-zinkovou střechu i nově vydlážděná nádvoří.

Správa zámku chce, aby v jedné třetině vznikl ateliér věnovaný Krtečkovi a dalším postavičkám Zdeňka Milera. Ve druhé části bude kamenosochařská dílna a v poslední muzeum vody. Oranžerie bude zpřístupněná postupně. „První část do tří měsíců. Další příští rok,“ oznámil ředitel. Do října 2021 budou pokračovat ještě práce na iluzivní malbě na severní stěně oranžerie.

Francouzský park je otevřený pro veřejnost denně mimo pondělí až do konce října. Pravidelné komentované prohlídky začínají v Zrcadlovém sále. Zatím jsou naplánované do konce prázdnin.