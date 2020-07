Dobré příběhy kouzlo neztrácejí. V noci necháváme zámek duchům, říká majitelka

Taxíky, poštovní služba, mladoboleslavská automobilka, dostihy, pstruh duhový či první velký fotbalový mač v Čechách: co mají ty odlišné pojmy společného? Všechny a několik dalších vděčí za vznik, rozšíření, modernizaci či podporu knížecí rodině Thurn-Taxisů, která skoro sto čtyřicet let vlastnila zámek Loučeň.

Posledních dvacet let je majitelkou Kateřina Šrámková. Za tu dobu se jí povedlo areál zrekonstruovat, zámek zpřístupnit veřejnosti, vrátit do něj život. „Byl to blesk z čistého nebe. Známí nás upozornili na prodej v rámci veřejné soutěže, tak jsme si řekli: proč nemít zámek... Nedošlo nám, jak velká díra na peníze to bude,“ vypráví majitelka.