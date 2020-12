Měl temné myšlenky a chuť někoho umlátit, vypověděl svědek o expolicistovi

Muž, který v pátek vypovídal, může být pro soud zásadním svědkem. S obžalovaným Martinem K. se zná asi pět let. Společně sháněli a užívali drogy, podnikali výjezdy za prostitutkami, měli spolu i sex, který si expolicista natáčel na mobil.

„Vyprávěl mi, že když se hodně sjede, tak má takový temný myšlenky. Že by rád zmlátil ženskou. Vždycky jsem mu radši řekl, ať mě nechá být, že do toho s ním nikdy nepůjdu. Pak mi vyprávěl, že údajně znásilnil svoji bytnou, matku a nějaké dvě zákaznice z taxislužby. Nevěřil jsem tomu,“ tvrdí muž.

Martin K. je obžalován ze znásilnění několika žen včetně své matky. Tu podle obžaloby v říjnu 2018 přes její verbální nesouhlas v posteli osahával a přitom masturboval, také jí poslal několik SMS, v nichž jí vyhrožoval fyzickou likvidací.



„Rajcuje mě představa, ze zavoláš policajty a než přijedou, nebo budou za dveřmi, oddělám tě a skočím z okna. Už chytám opravdu slinu. Křič, volej o pomoc, prosím,“ stálo v jedné textovce.

Říkal mi, že mámu znásilnil, vypověděl svědek

Svědek dnes u soudu vypověděl, že po něm expolicista chtěl, aby s jeho matkou souložil.

„Já jsem mu řekl, že jeho mámu klidně o**kám, ale jedině, když ona bude souhlasit, nic nedobrovolného, že nechci mít žádné problémy. Později mi říkal, že mámu znásilnil sám,“ prohlásil svědek. Expolicista mu prý také řekl, že se mu líbí starší ženy.

Svědek přiznal, že měl s Martinem K. za peníze třikrát orální sex. Naposledy loni v noci na 2. května, a to v domě, kde bydlela expolicistova matka. Zfetovaný Martin K. se poté podle svědka snažil dostat do jejího bytu. Žena ze strachu, že jí jde o život, zavolala policii.



22. října 2020

Svědek tvrdí, že nechtěl mít „průser“, tak parťáka nad ránem opustil. Podle obžaloby pak jel Martin K. do Hasovy ulice v pražských Modřanech, kde měl pronajatý pokoj a „v úmyslu (...) zrealizovat své sexuální násilné představy, spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání“ zavraždil starší sousedku, která bydlela na stejném patře jako on.



Dnes vyslýchaný svědek uvedl, že mu Martin K. poslal zprávu o tom, že „zabil ženu“. Podobně již dříve vypovídal také bývalý kolega obžalovaného (více v článku „Tekly potoky krve.“ O vraždě ženy mi napsal, vypověděl kolega expolicisty).

Jsou to všechno výmysly, tvrdí obžalovaný

Obžalovaný muž obvinění z vraždy i znásilnění odmítá. Tvrdí, že měl pod vlivem pervitinu „záseky“, v nichž se dokázal řadu hodin věnovat psaní a rozesílání úchylných zpráv, žádného násilí se však prý nedopouštěl.



Hájí se i tím, že jako zfetovaný měl problémy s erekcí. S tím však svědek u pátečního hlavního líčení nesouhlasil. Uvedl také, že se expolicista po užití drogy nikdy nechoval paranoidně.



„On o mně vůbec nic neví. Nikdy jsme se o ničem nebavili, není to žádný můj kamarád. Scházeli jsme se jen kvůli pervitinu. Nevím, jestli lže, nebo si to nepamatuje, jsou to výmysly,“ reagoval na jeho obsáhlou výpověď Martin K., kterému hrozí i výjimečný trest.

Již vyslechnutí lékaři a znalci označili obžalovaného za útočného sadistu. Obhajoba však žádá další posudek. Argumentuje tím, že Martin K. mohl být vlivem drogy ve stavu takzvané toxické psychózy, kdy se nedokázal ovládat.

Hlavní líčení by mělo pokračovat v lednu. Soudní senát do té doby rozhodne, zda žádosti o nové znalecké zkoumání obžalovaného expolicisty vyhoví.