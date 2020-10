Expolicista viněný z vraždy a znásilňování je útočný sadista, řekl znalec

„Pan obžalovaný je jedincem s poruchou osobnosti s disociálními rysy a s rysy nezdrženlivosti a agresivity. Kromě toho jsem zjistil přítomnost parafilie (deviace), a to útočného sadismu. Bez adekvátní léčby je jeho pobyt na svobodě pro společnost nebezpečný. Proto navrhujeme uložení ochranného léčení se sexuologickým a protitoxikomanickým zaměřením a to v ústavní podobě,“ uvedl znalec v oboru psychologie a sexuologie Petr Weiss.

Čtyřiatřicetiletý bývalý policista Martin K. se snažil expertovy závěry zpochybnit.

„Sedm let jsem pracoval u policie, na ulici, a nikdy jsem neměl žádné problémy s agresivitou. Dalších pět let jsem pracoval jako taxikář, což je psychicky nesrovnatelně náročnější práce. Vozíte sjetý lidi, ožralý lidi. Za celých pět let jsem neměl žádné problémy,“ tvrdí obžalovaný muž.

Před soudem opakovaně odmítl, že trpí nějakou deviací.



Od policie byl propuštěn kvůli korupci v roce 2014. V den, kdy u sboru skončil, poprvé užil pervitin. Nebylo to však kvůli ztrátě zaměstnání, ale kvůli lepšímu sexuálnímu prožitku.



Drogu pak šňupal zhruba jednou měsíčně po dobu pěti let. Pod jejím vlivem měl podle svých slov takzvané „záseky“, kdy dokázal třeba sedět 18 hodin ve vaně se studenou vodou a masturbovat nebo psát extrémně úchylné zprávy. Ty v některých případech rozesílal známým.

Muž přiznal, že měl zhruba 150 sexuálních partnerek, většinou prostitutek. Podle obžaloby několik žen znásilnil, a to včetně své matky.



Nejzávažnějším zločinem, který mu žalobce klade za vinu, je brutální vražda z května 2019. V pražských Modřanech podle spisu napadl starší sousedku, které podřízl krk a doslova rozbodal hlavu.

Obžaloba uvádí, že se poté v jejím bytě pokusil založit požár, aby ztížil svoje dopadení. Tím měl ohrozit další nájemníky domu. Policie tehdy evakuovala 78 lidí, na místě činu totiž našla také granát. Později se ukázalo, že byl nefunkční.

Zásah hasičů a policistů na místě vraždy:



2. května 2019

Martin K. přiznává pouze to, že užíval pervitin a poté byl v „pornotransu“, v němž psal „monstrózně perverzní“ zprávy, které prý byly vždy vymyšlené.

Svědectví poškozených žen označuje za lež, ke znásilnění své matky se odmítl vyjádřit. To, že vraždil, popírá. V ten den byl pod vlivem pervitinu, měl halucinace, zdálo se mu, že ho někdo pronásleduje. Nasedl do auta a někam jel, neví však přesně kam.



V jeho pokoji i na jeho botách se našly drobné stopy krve. Muž to vysvětluje tím, že se tam mohly dostat prostřednictvím zvířat (kočky či psa jeho bytné), která se na patře mezi bytem oběti a bytem, v němž měl pronajatý pokoj, volně pohybovala. V jeho voze kriminalisté krev nenašli.



Co tvrdí o Martinovi K. obžaloba: Kuplířství – v roce 2014 se domluvil se svou tehdejší partnerkou, že žena bude v jeho bytě provozovat prostituci a odevzdávat mu část vydělaných peněz.

– v roce 2014 se domluvil se svou tehdejší partnerkou, že žena bude v jeho bytě provozovat prostituci a odevzdávat mu část vydělaných peněz. Loupež – v roce 2015 jako taxikář v autě napadl prostitutku, škrtil ji bezpečnostním pásem a vyhrožoval usmrcením. Když se jí podařilo z vozidla vyskočit, srazil ji venku na zem a pak chtěl auto roztlačit tak, aby najelo na její hlavu. Vyrušil je náhodný chodec, žena utekla a on si nechal její kabelku s věcmi a hotovostí.

– v roce 2015 jako taxikář v autě napadl prostitutku, škrtil ji bezpečnostním pásem a vyhrožoval usmrcením. Když se jí podařilo z vozidla vyskočit, srazil ji venku na zem a pak chtěl auto roztlačit tak, aby najelo na její hlavu. Vyrušil je náhodný chodec, žena utekla a on si nechal její kabelku s věcmi a hotovostí. Znásilnění – v roce 2017 vytáhl v autě na bývalou partnerku nůž a přinutil ji k pohlavnímu styku. Vyfotil její genitálie a fotografie poslal jejímu příteli.



– v roce 2017 vytáhl v autě na bývalou partnerku nůž a přinutil ji k pohlavnímu styku. Vyfotil její genitálie a fotografie poslal jejímu příteli. Znásilnění – v listopadu 2017 přinutil v autě k sexu svoji známou. Zdrogoval ji, hrozil usmrcením jejích rodičů nebo tím, že ji zabije. V průběhu stejné noci se ji pokusil ještě dvakrát análně znásilnit. Vyfotil si její nahý hrudník a genitálie. Žena ráno z auta utekla.



– v listopadu 2017 přinutil v autě k sexu svoji známou. Zdrogoval ji, hrozil usmrcením jejích rodičů nebo tím, že ji zabije. V průběhu stejné noci se ji pokusil ještě dvakrát análně znásilnit. Vyfotil si její nahý hrudník a genitálie. Žena ráno z auta utekla. Vydírání – stejné ženě poté hrozil, že její nahé fotografie pošle do zaměstnání i jejím blízkým a tím jí zničí život, pokud podá trestní oznámení.

– stejné ženě poté hrozil, že její nahé fotografie pošle do zaměstnání i jejím blízkým a tím jí zničí život, pokud podá trestní oznámení. Znásilnění, nebezpečné vyhrožování – v říjnu 2018 doma několik hodin masturboval před svou matkou a o něco později ji chytil pod krkem a přes matčin nesouhlas ji začal osahávat a masturbovat s tím, že o jejím znásilnění vždycky snil. Pak svého jednání náhle zanechal a z bytu odešel. Matka si následně přečetla jeho sms zprávy, v nichž psal, že ji zabije.

– v říjnu 2018 doma několik hodin masturboval před svou matkou a o něco později ji chytil pod krkem a přes matčin nesouhlas ji začal osahávat a masturbovat s tím, že o jejím znásilnění vždycky snil. Pak svého jednání náhle zanechal a z bytu odešel. Matka si následně přečetla jeho sms zprávy, v nichž psal, že ji zabije. Pokus o těžké ublížení na zdraví – v listopadu 2018 napadl po souloži prostitutku. V jejím bytě ji opakovaně udeřil do obličeje a rdousil ji. Když do pokoje vběhl její přítel, tak utekl. Ženě zlomil nos a způsobil jí krevní výrony kolem očí.

– v listopadu 2018 napadl po souloži prostitutku. V jejím bytě ji opakovaně udeřil do obličeje a rdousil ji. Když do pokoje vběhl její přítel, tak utekl. Ženě zlomil nos a způsobil jí krevní výrony kolem očí. Vražda, porušování domovní svobody, obecné ohrožení – v květnu 2019 zrealizoval své sexuální představy spočívající ve znásilnění a podřezání ženy, když v domě, ve kterém měl pronajatý pokoj, napadl sousedku. Na ženu měl zaútočit dvěma noži a zřejmě i šroubovákem, podřezal jí krk a zmasakroval hlavu. Útočil na ni i tupým násilím, pravděpodobně opakovanými údery pěstí, kopy a zřejmě i nohou židle či baseballovou pálkou. Žena se bránila a několik desítek sekund před smrtí si uvědomovala bezvýchodnost své situace s neodvratným koncem. Poté v bytě založil požár, čímž ohrozil další nájemníky domu.



– v květnu 2019 zrealizoval své sexuální představy spočívající ve znásilnění a podřezání ženy, když v domě, ve kterém měl pronajatý pokoj, napadl sousedku. Na ženu měl zaútočit dvěma noži a zřejmě i šroubovákem, podřezal jí krk a zmasakroval hlavu. Útočil na ni i tupým násilím, pravděpodobně opakovanými údery pěstí, kopy a zřejmě i nohou židle či baseballovou pálkou. Žena se bránila a několik desítek sekund před smrtí si uvědomovala bezvýchodnost své situace s neodvratným koncem. Poté v bytě založil požár, čímž ohrozil další nájemníky domu. Nebezpečné vyhrožování – krátce po vraždě poslal své matce výhružnou smsku a opakovaně se pokoušel dostat do jejího bytu, žena proto na syna zavolala policii.



Znalec Weiss ve středu u soudu uvedl, že jednání Martina K. bylo motivováno jeho sexuální deviací. Požití pervitinu u něj snížilo schopnost se ovládnout, což se projevilo verbální, fyzickou či sexuální agresí.

Na dotaz, jaká je možnost nápravy obžalovaného muže, odpověděl lékař neurčitě s tím, že to bude záviset na úspěšnosti jeho léčby. Podstatné je, aby se pacient chtěl léčit a měl kritický náhled na to, co spáchal.



Autentický telefonát. Matka Martina K. volá na syna policii (květen 2019):

Důležitý bude také posudek psychiatra Jaroslava Zvěřiny, který se ze středečního jednání omluvil. U soudu by mohl vystoupit příští týden. I jeho závěry Martin K. zpochybňuje.



Předseda senátu Lukáš Slavík chce ještě vyslechnout řadu svědků. Rozsudek proto vynese zřejmě až v prosinci. Martinovi K. hrozí v případě prokázání viny přes 20 let vězení, v úvahu připadá i doživotní trest.