Posuďte vliv pervitinu, žádá advokátka expolicisty, jemuž hrozí doživotí

„Paní státní zástupkyně navrhuje panu obžalovanému v případě uznání viny 30 let, popřípadě doživotí. Musíme si být zcela jisti, jestli tady byl zhodnocen vliv pervitinu (na jednání Martina K.), ten má strašný význam,“ tvrdí obhájkyně Simona Hinkelmannová.

Závěrečné řeči v případu sice ještě nezazněly, žalobkyně Ladislava Čarvaš však potvrdila, že pro muže žádá i ten nejpřísnější trest. „My to teď musíme psát do návrhu, takže to tam mám – v případě nezměněné důkazní situace,“ sdělila iDNES.cz.



Od letošního ledna platí pokyn nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, podle kterého mají psát žalobci do obžaloby také výši navrhovaného trestu, aby bylo řízení transparentnější.



Městský soud v Praze vyslechl psychiatra Jaroslava Zvěřinu, který se shoduje se svým kolegou, psychologem Petrem Weissem, v tom, že Martin K. je útočný sadista a pro společnost je nebezpečný.



Vlivem pervitinu, který užíval, se snížila jeho schopnost se ovládat a deviace se projevila v jeho chování – byl agresivní, a to nejen slovně, ale i fyzicky.



Muž připouští pouze to, že po užití drogy psal a rozesílal úchylné zprávy. Obžaloba ho viní z brutální vraždy sousedky, znásilnění několika žen včetně vlastní matky a dalších trestných činů.

22. října 2020

Jeho advokátka se snaží soud přesvědčit, že pokud zdrogovaný Martin K. skutečně vraždil, pak se mohl nejvážnějšího zločinu dopustit ve stavu takzvané toxické psychózy, kdy nevěděl, co dělá.



Takový případ řešily soudy před dvěma lety. Uživatel pervitinu Karel Šanda jednoho člověka zabil a dva další pobodal. Za útok v psychóze dostal devět let vězení, což potvrdil i Nejvyšší soud.



„Jestli máme pana obžalovaného (Martina K.) uznat z něčeho vinným a případně ho poslat na hezkou řádku let do vězení, nařídit mu ústavní sexuologickou léčbu, která trvá v průměru osm let, tak bychom si měli být zcela jistí, jestli je pan obžalovaný skutečně sexuálně deviantní, nebo zda byly ty činy spáchány pod vlivem pervitinu či rauše a on byl třeba ve stavu toxické psychózy nebo akutní intoxikace. Neříkám, že byl. Říkám, že mohl být. Pak bychom to měli nechat pořádně přezkoumat,“ tvrdí advokátka.



Rovnou navrhla, aby revizní posudek vypracovali experti z bohnické nemocnice. Dosavadní znalci, profesor Weiss a docent Zvěřina, podle ní přesvědčivou práci neodvedli.



„Ten důkazní návrh nám nějaký smysl dává. Budeme se o něm radit. Reálně je o něm možné uvažovat až poté, co budou slyšeni všichni svědci a bude provedeno kompletní dokazování,“ řekl předseda senátu Lukáš Slavík.



Pro uložení doživotního trestu mají být ze zákona splněny dvě podmínky. Za prvé musí jít o mimořádně závažný zločin, což trestní zákoník dále upřesňuje, a za druhé je třeba před pachatelem účinně chránit společnost nebo není naděje, že by ho bylo možno napravit trestem odnětí svobody mezi dvaceti a třiceti lety.

19. října 2020

Slyšený psycholog a psychiatr se shodli v tom, že v případě Martina K. může být náprava reálná. Záležet bude na tom, zda bude mít zájem se se svou úchylkou léčit. Muž uvedl, že pokud ho odborníci přesvědčí, že je deviant, tak léčbu podstoupí. Zatím však lékařům nevěří.

Soud bude pokračovat na konci listopadu, kdy má vypovídat kamarád obžalovaného muže. Podle Martina K. užívali drogy, prováděli „lumpárny“ a společně strávili i část dne, kdy došlo k vraždě.