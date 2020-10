„Tekly potoky krve.“ O vraždě ženy mi napsal, vypověděl kolega expolicisty

V jednací síni Městského soudu v Praze se setkali dva někdejší kamarádi a kolegové. Martina K. stíhaného za vraždu a další trestné činy včetně znásilnění vlastní matky přivedla do jednací síně eskorta. Policista Ondřej H. tam vstoupil jako svědek.

Uvedl, že se znají řadu let. K pražské policii přišli v roce 2008, pracovali u stejné jednotky. Přímí parťáci nebyli (sloužili spolu jen několikrát), přátelé ano.

„Vídali jsme se denně. Byl introvert, chytrý, spolehlivý. Nepil, nekouřil, nebral drogy. V roce 2011 přešel v rámci policie jinam,“ řekl Ondřej H. o muži sedícím na lavici obžalovaných.

V kontaktu zůstali. V roce 2014 musel Martin K. kvůli korupci u policie skončit. Začal brát pervitin a živil se jako taxikář. Pod vlivem drogy psal perverzní zprávy plné násilných představ. Některé posílal i Ondřejovi.

„Že má záseky ve vaně, masturbuje osm hodin, že jezdí za prostitutkami, že ho to baví. Stupňovalo se to. Měl představy, že by chtěl někomu něco udělat, že by ho vzrušovalo někoho podříznout a u toho ho třeba znásilnit. Určitě mi psal, že by chtěl znásilnit svoji mámu, že by ji chtěl zabít. Že s nějakým kamarádem dělají 'lumpárny' a že bych ani nechtěl vidět, co přesně dělají. Kolikrát jsem tomu, co psal, ani nevěřil, nebo to ani nečetl,“ vypověděl policista.

Martin K. mu také poslal na fotce třeba prsa své matky nebo genitálie neznámých žen, zřejmě prostitutek. Na konci roku 2018 mu od Martina K. přišlo video, na němž jeho bývalý kolega souložil s jiným mužem. O půl roku později od něj dostal zprávu o vraždě.



„Druhého května (2019) okolo jedné hodiny (odpoledne) mi na messengeru na Facebook napsal zprávu. Můžu ji tady přečíst? ‚Tak jsem to udělal, zabil jsem člověka. Není to jen tak. Řezal jsem nebo bodal. Tekly potoky krve. Není to žádná sranda. O spánek jsem jí zlomil nůž. Pak, když jsem ji lízal, tak ještě chrčela. Mělo se jednat o nějakou ženu, prý měla mít manžela nebo tátu policistu. Chtěl jsem zabít mámu, ale neotevřela mi, tak jsem zabil někoho jiného. Už není cesty zpět. Než se nechat chytit, tak ještě něco udělám. Pak zabiju sebe. Ne, sebe asi zabít nedokážu. Chtěl jsem po mém kumpánovi, aby mě donutil zabít moji mámu. Všechno to vymaž, taky to mažu. Poslal bych ti fotky, ale žádné nemám. Věřím ti.‘ Pak přišel odkaz na Novinky.cz, na tu událost (případ vraždy), co se stala,“ řekl soudu svědek.

Den vraždy, 2. května 2019. Matka Martina K. volá na syna policii:

Ondřej H. všechno smazal. Uvedl, že byl v šoku a nevěděl, co si o tom má myslet. Večer ve službě to probral s kolegou a následně kontaktoval tehdejšího šéfa pražské mordparty Josefa Mareše. Martin K. poté skončil jako obviněný ve vazbě. Smazanou komunikaci kriminalisté zpětně dohledávali a rekonstruovali, je součástí spisu.



„Žádnou zášť k němu necítím. Mrzí mě, co dělal, byl to můj kamarád,“ dodal policista. Poté, co z jednací síně odešel, ho Martin K. označil za zvrhlíka a uživatele drog.



„Pan H. se tady prezentuje jako slušný člověk, který neužívá a neprodává drogy a steroidy. To není pravda. Užívá drogy, svěřoval se mi, že s nimi měl problémy, možná se na nich cítil i závislý. Co se týče jeho sexuálních preferencí, stačí, když se podíváte do jeho mobilního telefonu, kde je spousta zoofilních videí, análních sexů s koněm, údajně jsou tam i videa, kde na sebe navzájem močí a podobně,“ prohlásil obžalovaný o svědkovi.

„Proč bych zrovna jemu měl psát nějakou zprávu o tom, že jsem někoho zabil? Je to sice člověk, který má problémy s drogami a se zákonem, ale pracuje u policie. Neměl bych žádný důvod mu to psát. Podal jsem na něj oznámení na GIBS (Generální inspekci bezpečnostních sborů),“ dodal.

Řekl, že u oběti byl, vypověděla bytná

K brutální vraždě došlo ráno 2. května 2019 v panelovém domě v Hasově ulici v pražských Modřanech. Obětí se stala starší žena, která měla za manžela vozíčkáře a starala se o duševně postiženého syna. Pachatel jí podřízl krk a rozbodal hlavu. V bytě pak založil požár. Zavražděná žena bydlela na stejném patře jako Martin K., ten měl v sousedním bytě pronajatý pokoj.

U soudu dnes vypovídala jeho bytná. Řekla, že se jí podnájemník před vraždou na sousedku ptal. Když spolu pak večer 2. května seděli v kuchyni a mluvili o tom, co se v domě ten den stalo, přiznal prý, že u sousedky byl.



„Byl nervózní. Nedokázal se mi dívat do očí, pořád se někam otáčel. Na hlavě a na krku měl takový zarudlý flek, to se někdy dělá lidem, kteří jsou nervózní. Ptala jsem se ho, jestli tam ráno (u sousedky) nebyl, a on mi řekl, že byl. V tu chvíli jsem byla úplně vyřízená, protože mě napadlo, že to mohl udělat,“ uvedla svědkyně. Druhý den Martinovi K. sdělila, ať se z bytu odstěhuje, což udělal.

Policisté následně ohledávali byt i pokoj, v němž podezřelý muž žil, a našli drobné stopy krve. Ty byly i na jeho botách. Martin K. tvrdí, že je tam přenesla z místa činu zvířata. Jeho bytná chovala tři kocoury a psa.



Žena to vyloučila. Řekla, že kocouři byli kvůli požáru vystresovaní a zalezlí doma. Když policie nařídila nájemníkům domu evakuaci, vzala ven psa, ani ten však podle ní do styku s krví nepřišel.

Psycholog Petr Weiss hovoří o Martinovi K. (21. října 2020):



Martin K. je obžalován z devíti různých trestných činů. U soudu přiznal, že bral drogy a pod jejich vlivem psal zvrhlé zprávy. Připustil, že dal jedné prostitutce facku. Jinak odmítá, že by se dopouštěl násilí. K údajnému znásilnění své matky se odmítl vyjádřit.



Podle znalce z oboru psychologie a sexuologie Petra Weisse je muž útočným sadistou a jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí.