Deset procent kapacity. Aquapalace Praha se otevře, i když se to nevyplatí

Návštěvníci, kteří se do Aquapalace chystají a chtějí mít jistotu, že se vejdou do omezené kapacity, by si den před návštěvou měli v e-shopu rezervovat lehátko nebo rodinný box.

Areál je kolaudován na 3000 návštěvníků v jeden okamžik. Nyní to bude podle generální ředitelky Vladany Horákové jedinečná šance užít si vodní a saunový svět v privátním modu za běžné vstupné. „Bude to tedy takové Sám doma a v Aquapalace,snad se nám zde návštěvníci neztratí,“ dodala Horáková.

V areálu bude dostatek dezinfekce, počítá se s častým úklidem šaten, převlékacích kabin a sprch virucidními prostředky. Odvětrávání zajistí podtlakově a otevřenými střešními okny. Ve vířivkách a saunách bude platit kapacitní omezení. „Ale vířivek a saun je v areálu tolik, že při 300 osobách nemůže k žádnému nechtěnému kontaktu dojít,“ uvedla Horáková.

Návštěvníci se budou moci svézt na nejdelším toboganu v republice, který má 250 metrů. Nástup bude řídit semafor a plavčíci tak, aby se v řece nesetkali cizí lidé. Regulován bude i dojezd, aby prostor lidé rychle opouštěli.

V saunovém světě podle Horákové zůstanou zavřené parní lázně. Dalších deset saun bude podle ministerského nařízení vytopeno na 70 až 100 stupňů Celsia. „Úplně nerozumíme logice zákazu saunových ceremoniálů s vířením vzduchu, kde právě vířením dochází ke sjednocení vysoké teploty v celém prostoru sauny. Nicméně i zde nabídneme klientům alternativu ve formě saunových rituálů a zábavy každých 30 minut jako aromaterapie, kouřové rituály, muzikoterapie,“ popsala Horáková. V provozu bude římský bazén, vířivky i venkovní zahrada.

Aquapalace Praha se nachází v Čestlicích. Loni byl podle žebříčku agentury CzechTourism mezi zábavními turistickými cíli nejnavštěvovanějším místem. Zavítal do něj přes milion lidí, mezi všemi turistickými cíli ČR se umístil pátý. Vodní svět má rozlohu přes 9000 metrů čtverečních, tvoří jej tři paláce. Saunový svět je komplexem 14 druhů saun a prohříváren. V areálu funguje fitness centrum, lze zajít na masáže, pedikúru, manikúru a kosmetiku.

Žebříček deseti nejnavštěvovanějších zábavních turistických cílů ČR v loňském roce: Aquapalace Praha 1013,9 Středočeský Aqualand Moravia 806,1 Jihomoravský Aquapark Uherské Hradiště 428,1 Zlínský Bludiště na Petříně 371,6 Praha Stezka korunami stromů, Lipno 310,7 Jihočeský Stezka korunami stromů, Krkonoše 305,3 Královéhradecký Stezka korunami stromů, Dolní Morava 300 Pardubický Království železnic 267,7 Praha Termály Losiny 239,5 Olomoucký Centrum Babylon, aquapark 238 Liberecký

Zdroj: Institut turismu, CzechTourism, 2020