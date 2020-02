Za korálovým útesem. Aquapark v Čestlicích zavedl virtuální realitu

Nově je tam rovněž i celá suchá herna, ve které je možné vyzkoušet řadu zajímavých her. Ve spojení s již dříve zavedenou virtuální realitou na tobogánech to znamená možnost vyzkoušet si ve formě zábavných her nejnovější technologické novinky.

Instalace virtuální reality na tobogánu je podle ředitelky Aquapalace Vladany Horákové unikátní a na světě včetně Čestlic podle ní existují jen tři místa s touto možností.

„Zavádění technologie bylo riskantní, protože nešlo o malou investici. Už po loňských jarních prázdninách jsme ale zjistili, že jsme se vydali správným směrem,“ vysvětluje Horáková. I proto se nabídka před letošními jarními prázdninami v Čestlicích významným způsobem rozšiřuje. „Zajímavá je suchá virtuální realita, protože si ji zahraje najednou celá rodina,“ vysvětluje ředitelka Aquapalace.

Virtuální želvy

Šnorchlování jako první vyzkoušela televizní moderátorka Andrea Antony. „Právě jsem se vrátila z Havaje, kde jsem šnorchlovala, a jsem úplně nadšená ze zdejšího podvodního světa. Na Havaji jsem viděla želvy a byla jsem velmi zvědavá, jestli je zahlédnu také zde,“ vysvětlila moderátorka, které se její přání splnilo.

Podle ní to, co se zobrazuje pomocí brýlí pro virtuální realitu, diváka naprosto vtáhne do nového prostředí. O to těžší ale bylo virtuální realitu oddělit od skutečného světa.



Ještě před potápěním a tobogánem si Andrea Antony vyzkoušela i „suchou hernu“. V ní se jí zalíbila hra, ve které hráči ve virtuálním prostředí přesekávají kusy ovoce pomocí meče.



„Nemám ráda brutální hry a přesekávání ovoce mi přišlo zábavné, ale přesto neškodné. Hrou jsem se nechala unést a zapomněla jsem, že mě při hraní sledují novináři,“ dodala moderátorka. Přiznává ale, že se při hře strhnout nechává ráda.



Do některého akvaparku se Andrea nejspíš brzy podívá znovu a nejspíš to nebude jen kvůli virtuální realitě: „Nejraději bych byla stále na dovolené, to ale nejde. A proto se nejspíš zase brzy vypravím do Čestlic,“ dodala Antony.



Obchodním ředitelem je v Aquapalace Pavel Klaška, který si pochvaluje, že náplní jeho práce je vytváření zábavy. „Neustále vymýšlíme věci, které akvapark posouvají dopředu. A to hlavně proto, aby zůstal konkurenceschopný i zábavný pro naše návštěvníky. Zrovna na trhu se zábavou je totiž dneska velká konkurence,“ vysvětluje Klaška.

Zavádění novinek je podle něj pokaždé náročnou úlohou, protože musejí dávat ekonomický smysl, a také není snadné přizpůsobit novinky provozu akvaparku. Klaška také dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb v akvacentru, a proto se dvakrát měsíčně mění v jeho zákazníka.

„Občas chodím sám, někdy s rodinou a kvůli udržování kvality je pro nás také velmi důležitá zpětná vazba od klientů, proto se jich ptáme na spokojenost i v dotaznících,“ dodává Klaška.