Zavraždil jsem Terku. Smajlík. Je konec, napsal mladík po vraždě dívky

Zachycenou komunikaci soud představil jako jeden z důkazů. Zprávu kamarádce ukončil slovy: „Nůž jsem jí nacpal do krku. Jsem schovanej u Zdemyslic.“

Miarko v jedné ze zpráv také napsal „Když ji nemůžu mít já, nebude ji mít nikdo.“. Když mu otec jako jeden z adresátů na šokující zprávu o tom, co udělal, odepsal „Pomohl jsi jí, zavolal jsi sanitku?“ záhy mu přišla odpověď „Proč bych to dělal?“

Matka nakonec syna našla u řeky a odevzdala ho k domu s mrtvou dívkou, kde už byli policisté. Danielu Miarkovi hrozí za vraždu až 20 let vězení.

„Od počátku jsem nepochyboval, že byl v době spáchání skutku příčetný. V tom mě také utvrdily posudky od psychiatra a psychologa. Pohnutka, proč obžalovaný spáchal čin, je pro mě nepochopitelná a nepředstavitelná. Čin spáchal pouze proto, že poškozená s ním nechtěla kamarádit. Proto se rozhodl, že ji sprovodí ze světa,“ řekl během závěrečné řeči státní zástupce a navrhl mu nejméně osmnáctiletý trest.

Dodal, že obžalovaný ani jedinkrát neprojevil lítost, neomluvil se za to, co se stalo.

Pozůstalí požadují jako náhradu nemajetkové újmy přes pět milionů korun. „Způsobil jim psychickou újmu. Čin zcela paralyzoval rodinu poškozené. Její matka má problémy, uzavírá se pro sebe, naprosto skončil jejich rodinný život. Otec zajišťuje kompletní fungování rodiny. Navíc k vraždě došlo v jejich domově, kde se Tereza měla cítit bezpečně. Museli řešit, zda opustí domov, který dlouhá léta budují, nebo každý den budou procházet místem, kde jejich dcera zemřela,“ popsal zmocněnec rodiny s tím, že žádné peníze život Tereze ani dívku rodině nevrátí.

„Je to pouze formální věc. Pozůstalí jsou si vědomi toho, že Miarko je nemajetný, nevidí proto reálně, že by jim zaplatil jedinou korunu,“ připustil právník rodiny.

Čin by mohl spáchat znovu, tvrdí obhájce

Advokát obžalovaného dnes u soudu neuspěl s návrhem na rozšíření dokazování o sexuologický a psychiatrický posudek jimi zajištěných znalců. Zatím jej mají jen v elektronické podobě a tvrdí, že tihle znalci dospěli k jinému závěru než předchozí psycholožka a psychiatrička. Podle jejich nového posudku trpí Miarko duševní poruchou.

„Čin spáchal pod vlivem významné duševní poruchy. Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Sám obžalovaný přiznává, že by mohl čin spáchat znovu. Ve výkonu trestu se jeho problémy budou prohlubovat, jeho léčba bude nedostatečná. Navrhujeme proto zabezpečovací detenci na dlouhou dobu,“ uvedl obhájce.

Podle dřívějších posudků Miarko žádnou psychickou nemocí netrpí. „Má ale porušenu osobnost. Je to disharmonicky strukturovaná osobnost. Jedná impulzivně, je vztahovačný, úzkostný, egocentrický, má nízké sebevědomí a sklony k dramatizaci. Trestný čin nespáchal v afektu, či zkratovitě. Jednal racionálně,“ shodly se znalkyně.

Soud projednává vraždu dívky kvůli neopětované lásce (20. 11. 2019)

VIDEO: Soud projednává vraždu dívky kvůli neopětované lásce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Daniel se znal s Terezou ze střední školy. Kamarádili se, asi dva měsíce spolu seděli v jedné lavici. Kvůli ní začal cvičit, jeho stav hraničil až s anorexií. Chlapec chtěl s dívkou chodit, ta ho ale odmítla s tím, že žádný intimní vztah nechce.

Prohru nesl Daniel těžce, několikrát se doma pořezal. Nakonec přestoupil na jinou školu, bral antidepresiva a antipsychotika. Pokusil se také o sebevraždu, když snědl hrst granulí na krysy.

Pro jistotu si vzal z domova dva nože

I když se s dívkou nevídal, nezapomněl na ni. K vraždě se rozhodl poté, co se dozvěděl, že si Tereza našla přítele. Naplánoval, jak vše udělá.

V den jejích osmnáctých narozenin, loni 27. května, si vzal z domova dva nože, ve škole se pro nevolnost omluvil a vlakem přijel do Zdemyslic, kde dívka žila. Podle spisu vešel do domu, studentku vzal do kravaty a povalil na zem. Pak jí zasadil několik bodných ran. Probodl jí srdce a srdečnici, čímž došlo k prudké a masivní krevní ztrátě.

V případu padlo ještě jedno obvinění. Z neoznámení trestného činu policie obvinila Danielova kamaráda. Nejenže nikomu neřekl, co Miarko udělal, ale navíc mu nabídl alibi. Nic neudělal ani tři dny před činem, kdy mu Daniel napsal, že chce studentku zabít. Hrozí mu až tři roky vězení.

Kriminalisté vyšetřují smrt osmnáctileté dívky (27. 5. 2019)