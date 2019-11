Věděl, že kamarád zabil dívku a nabídl mu alibi, policie jej obvinila

„Zahájili jsme trestní stíhání osmnáctiletého muže jako obviněného ze spáchání přečinu neoznámení trestného činu. Přestože byl prostřednictvím sociálních sítí informován o spáchání trestného činu ze strany v současné době již obžalovaného muže, tuto skutečnost neoznámil příslušným orgánům, aniž by mu v tom bránila nějaká závažná okolnost,“ vysvětlila policejní mluvčí Pavla Burešová.

Ohrožen je sazbou až na tři roky vězení.

Obviněnému mladíkovi napsal podle serveru Novinky.cz jeho kamarád Daniel M. po hrůzném činu na mobil „je mrtvá“. Ten, aniž by zalarmoval policii, záchrannou službu, či zavolal na tísňovou linku, pisateli pouze odepsal „potřebuješ alibi?“

Stejně tak zůstal nečinný i tři dny před tím, kdy se mu Daniel svěřil s tím, že chce osmnáctiletou studentku zabít.

„Nechci se k tomu příliš vyjadřovat, zasahovat do trestního řízení. Je to děsivé, traumatizující. Mohl všemu zabránit. Jenže on si to nechal pro sebe a ještě mu (Danielovi M.) nabídl alibi. Vůbec to nedokážu pochopit,“ reagoval na trestní oznámení otec zavražděné dívky.

Pachatel chodil s dívkou do stejné třídy na střední škole, loni na podzim asi dva měsíce seděli ve stejné lavici. S pohlednou dívkou chtěl chodit, ale ta jej odmítala. Pak přešel na jinou školu.

Nevídali se, ale na Terezu nepřestal myslet. Šílené a konečné rozhodnutí padlo poté, co se dozvěděl, že jeho bývalá spolužačka má přítele. Začal vraždu plánovat.

V den jejích osmnáctin k ní přijel domů a kuchyňským nožem ji ubodal. „Když já nemůžu mít ji, nebude ji mít nikdo,“ napsal krátce po brutálním činu na sociální sítě několika lidem.

Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují smrt osmnáctileté dívky (27. 5. 2019)

VIDEO: Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují smrt osmnáctileté dívky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Kromě jednoho člověka, který se snažil předat informace a zalarmovat pomoc, nikdo další nezavolal na tísňovou linku. Je to šílené, nevím, jaké k tomu měli důvody. Možná, že kdyby někdo zavolal o pomoc včas, možná by tam byla jiskřička naděje,“ řekl serveru Novinky.cz otec dívky.

Mladík, který nožem zabil osmnáctiletou dívku, je ve vazbě (30. 5. 2019)

VIDEO: Mladík, který nožem zabil osmnáctiletou dívku, je ve vazbě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchranná služba přijela až poté, co je zavolala sousedka. Ta se šla do domu za dívkou podívat, protože nezvedala telefon své matce.

„To nebyla vražda, to byla předem připravená poprava. Tereze nedal nejmenší šanci, nedal sebemenší šanci ani ostatním ji zachránit. Nechápeš, jak to může někdo udělat. To snad není ani člověk. To je něco,“ řekl po dvou měsících po tragédii táta zavražděné.

Pachateli hrozí 12 až 20 let vězení.