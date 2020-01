Nechtěla s ním chodit, tak jí probodl srdce. Mladík dostal 18 let vězení

Devatenáctiletý Daniel Miarko si má trest za předem naplánovanou vraždu odpykat v nejpřísnějším typu káznice, ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Pozůstalým má zaplatit 22 tisíc korun za pohřeb a 5 milionů za nemajetkovou újmu.

Miarko se k vraždě bývalé spolužačky Terezy přiznal. V den jejích osmnáctých narozenin na ni zaútočil, protože neopětovala jeho city. Vyzbrojil se dvěma noži a dívku zabil u ní doma ve Zdemyslicích na Plzeňsku.

Tereza se s Danielem znala ze střední školy v Plzni. Chodili do jedné třídy, pár měsíců seděli v jedné lavici, chodili spolu do kina, na oběd. Chlapec se do pohledné dívky zamiloval a doufal, že se přátelství promění ve vztah.

„Z mého pohledu to bylo na dobré cestě k něčemu víc. Začal jsem na ni myslet každý den, chtěl jsem s ní trávit více času,“ vzpomínal zcela bez emocí u soudu Miarko.

Kvůli dívce začal cvičit, podle spisu jeho stav hraničil až s anorexií. Studentka ale jeho city neopětovala. Řekla mu, že žádný vztah nechce.

Daniel nesl odmítnutí špatně. Byl nešťastný a několikrát se doma pořezal. Pokusil se také o sebevraždu, když snědl hrst granulí na krysy. Skončil na psychiatrii a začal brát antidepresiva a antipsychotika.

Přešel na jinou školu, aby se s Terezou nepotkával. Ale nepomohlo to. Ačkoliv spolu více než čtyři měsíce nemluvili, nepřestal na ni myslet a jeho deprese se prohlubovaly. „Nebyl jsem to já,“ prohlásil u soudu Miarko.

Brutální vraždu stejně staré dívky si pečlivě naplánoval asi týden před činem. Definitivní rozhodnutí padlo poté, co se dozvěděl, že si Tereza našla přítele. „Když ji nemůžu mít já, nebude ji mít nikdo,“ napsal pár minut po vraždě na Facebook.

Den předtím si do školní tašky zabalil dva nože, to proto, kdyby náhodou jeden z nich ztratil. Z vyučování se omluvil, že mu není dobře a vlakem dojel do Zdemyslic, kde dívka bydlela.

Počkal, až dívka přijede vlakem, pronásledoval ji a pak vstoupil do domu. Tereza stačila ještě své kamarádce napsat „Help, Dan“ a pak se odmlčela.

Podle spisu ji vrah chytil do takzvané kravaty a povalil na zem. Pak jí zasadil několik bodných ran. Podle znalců útočil velkou silou. Dívka měla mimo jiné probodnutou hrudní kost a žebro. Probodl jí srdce a srdečnici, tím došlo k prudké a masivní ztrátě krve.

„Všechna zranění vznikla, když ještě poškozená žila. Útočník rány zasadil rychle za sebou. Smrt nastala velmi rychle, v průběhu pěti až sedmi minut,“ uvedli znalci.

Miarko neprojevil lítost, za svůj čin se ani neomluvil

Poté Miarko rozeslal zprávu o svém činu přes Facebook rodičům, bratrovi a kamarádům. „Zavraždil jsem Terku. Smajlík. Je konec. Skončím ve vězení, snad mě tam zabijou,“ napsal například kamarádce. Na otázku svého otce, zda Tereze zavolal sanitku, stroze odpověděl „Proč bych to dělal?“

Napsal také známému, který na zrůdný čin reagoval pouze slovy: „Chceš alibi?“. Ačkoliv mu Daniel krátce po činu napsal, nikomu nic neřekl. Stejně nečinný byl také o tři dny dříve, kdy se mu Daniel svěřil, že dívku zabije. Policisté mladíka obvinili z neoznámení trestného činu a hrozí mu až tři roky vězení.

Po celou dobu hlavního líčení Daniel neprojevil lítost a neomluvil se. Neprojevil empatii či soucit s druhými. Spíše ho zajímalo, jak dlouho bude ve vězení a jak tam s ním budou zacházet. Podle znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie má výrazně egocentrické rysy zaměřené na vlastní potřeby či prožitky.

„Má porušenou osobnost. Je to disharmonicky strukturovaná osobnost. Jedná impulzivně, je vztahovačný, úzkostný, má nízké sebevědomí. Netrpí žádnou psychickou nemocí,“ shodli se odborníci s tím, že trestný čin spáchal v afektu a jednal racionálně.

Advokát požadoval pro obžalovaného místo vězení detenci na dlouhou dobu. Daniel Miarko mu totiž řekl, že by čin mohl spáchat znovu.

