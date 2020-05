Kniha mapuje padlé americké vojáky, většinou to byli mladí kluci

Na knize pracoval Ivan Rollinger z plzeňského Pattonova muzea spolu s historikem Karlem Foudem a jeho synem Davidem. Publikace vyšla u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války.

„Vzali jsme si za cíl téma, které nebylo moc probádané a je s ním spojeno mnoho otazníků. Dost se o tom spekuluje, porovnává se neporovnatelné, tedy kolik padlo vojáků z Rudé, americké i dalších armád na našem území. Děj knihy je strukturován dle časové přímky, tedy tak, jak probíhaly boje na území jihozápadních Čech. Zahrnuje území od Hranic u Aše až po Krumlovsko. Knížka je to velice smutná. Je o padlých vojácích, jsou tam jejich fotografie, rodinné fotky. V naprosté většině to byli mladí kluci. Člověk při zpracovávání žije každým příběhem,“ vysvětlil Ivan Rollinger s tím, že se asi nikdy nikomu nepodaří dopátrat všech obětí.

Autoři se dopátrali ke 120 jménům padlých při bojích do 8. května 1945. „Americké prameny v obsáhlé statistice uvádějí 116 padlých na našem území. Dost těžce se vyhledává v různých databázích nebo starých novinách, prošli jsme desítky tisíc stránek. Problém je i to, že vše se odehrálo před 75 roky. U nás v archivech dokumenty nejsou, vnitřní věci, složky se jmény, hodnostmi a složkami jednotlivých vojáků jsou vnitřní věcí armády. Opravdu je to hledání jehly v kupce sena,“ podotkl Rollinger.

Dalších padesát jmen tam přibylo v průběhu půl roku po osvobození, kdy americká armáda byla v západních Čechách. To byly podle badatelů vojáci, kteří zemřeli na následky válečných zranění, nebo třeba při dopravních nehodách, náhodných výstřelech nebo explozi munice.

Pátrání tolik let po válce má podle autorů knihy stále smysl. Pořád je naděje, že se jim podaří vypátrat i rodiny ve Spojených státech. Někteří pozůstalí dodnes netuší, kde jejich příbuzní za války zemřeli.