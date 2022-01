Batole bylo pohublé a apatické, matka týrání u soudu odmítá

Když přinesla matka čtrnáctiměsíčního chlapce k lékařce na kontrolu, ta se zděsila. „Dítě sedělo ohnuté do klubíčka, nekomunikovalo, nehýbalo se. Bylo apatické. Ani jsem nezkoušela, co umí. Okamžitě jsme ho odeslala do nemocnice,“ popsala lékařka případ z března 2020.

Státní zástupce viní šestadvacetiletou ženu z Plzně, že chlapečkovi narozenému v roce 2019 nedávala dostatek jídla a pití.

Souzená žena nemá nyní v péči ani jedno ze svých dětí. Všechna obvinění popírá.

Babička chlapce dnes při výslechu tvrdila, že dostával jídlo pětkrát denně, stejně jako jeho starší sourozenci, které tehdy jeho matka měla v péči. Společně s dcerou a jejími dětmi bydlela v plzeňských ubytovnách.

„Malý snědl plný talíř a za půl hodiny brečel, že má hlad. Dělal: Ham! Ham! Dostal třeba jogurt. Pak ale asi tři čtyři dny nechtěl vůbec jíst. Asi mu rostly stoličky. Vzali jsme ho k doktorce. Právě v té době zhubnul, bylo to na něm vidět,“ uvedla svědkyně.

Jenže podle dětské lékařky, která už je v důchodu, to takhle nemohlo být. „Když byli na preventivní prohlídce v 10 měsících, dítě mělo devět kilo. Když přišli ve 14 měsících, mělo o dvě kila méně. Upřímně řečeno, kdyby dostávalo aspoň třikrát denně jídlo, nemohlo být v takovém stavu. Poslala jsem je okamžitě do nemocnice na dětskou kliniku,“ uvedla bývalá lékařka.

Podle jejích slov jí obě ženy tvrdily, že dítě najíst dostává, a zhublo za čtyři dny. „Ne, to není možné. To patří do říše pohádek,“ prohlásila lékařka.

Když soudkyně ukázala svědkyni fotografie chlapečka ze spisu, zda tak skutečně vypadal předloni v březnu, doktorka se omlouvala za slzy, které jí po spatření obrázků vyhrkly do očí. Podle jejích slov matka dítěte s ním několikrát vynechala pravidelné preventivní prohlídky. Lékařka popisovala, jak složitě pak sháněla na ženu kontakty.

Malý chlapeček je v současné době u pěstounů. I zbylí sourozenci jsou v péči příbuzných nebo v dětském domově.

Když se narodil chlapeček, kvůli kterému skončila jeho matka před soudem, žena hned v porodnici podepsala papíry, že nemá prostředky, aby se o něj mohla starat. Chlapeček tak putoval do dětského centra. Později se žena rozhodla, že si jej vezme zpět.

Pracovníci OSPODu byli opakovaně na kontrolách matky i babičky dětí v ubytovnách, a to ještě před tím, než si žena tehdy asi půlročního chlapce vzala k sobě.

„Docházeli jsme na do rodiny pravidelně, každý měsíc. Prostředí bylo bez závad, uklizeno, byl dostatek postelí, oblečení, hraček. Bylo vidět, že se tam vaří,“ vysvětlovala pracovnice OSPOD.

Dodala, že při návštěvách v rodině si chlapce, kvůli kterému žena skončila před soudem, také fotila. „Nevypadal nespokojeně,“ vysvětlovala sociální pracovnice.

Jenže podle spisu poslední kontrola byla v říjnu 2019 a další až poté, co chlapec skončil v nemocnici. „Pokud není stanovený soudní dohled, je to na uvážení. Já ani kolegyně jsme při předchozích šetřeních neměli žádné námitky,“ vysvětlovala pracovnice OSPOD, proč téměř půl roku ženu s dětmi nekontrolovali.

Soud bude pokračovat výslechy znalců.