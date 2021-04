Plzeň začala shánět extra dlouhé tramvaje, jedna sveze více než 240 lidí

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vypsaly v minulém týdnu výběrové řízení na dodávku 24 těchto extradlouhých tramvají. Část má být obousměrných, část s řídícím stanovištěm jen na jednom jejich konci. První z těchto tramvají by měly vyjet v polovině roku 2024.



„V současné době vypisujeme výběrové řízení na obnovu tramvajového vozového parku pro roky 2024 až 2030. Celkem počítáme s až 24 velkokapacitními vozy v odhadované ceně 77 až 80 milionů korun za kus. Počítáme s využitím dotačních titulů,“ uvedl předseda představenstva PMDP Roman Zarzycký, který je zároveň náměstkem primátora.

Podle předběžných propočtů by mělo být 12 extradlouhých tramvají obousměrných, aby zůstaly zachované velké počty přepravených cestujících i při výlukách.

Tramvaje o délce až 42 metrů a kapacitě minimálně 240 cestujících se mají vyznačovat vysokým komfortem pro cestující. Proto se v technické specifikaci počítá s kompletní nízkopodlažností, klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem, otočnými podvozky, nadstandardní šířkou uličky mezi sedačkami nebo multifunkčními prostory pro osoby na vozíku či dětské kočárky.

Dopravní podniky vyžadují i systém zabraňující srážce s jinou tramvají, bezpečnostního asistenta hlídajícího nepřekročení rychlosti v obloucích či automatické počítání cestujících.

Loni v létě vysvětlil MF DNES provozní ředitel PMDP Miroslav Macháň, že při nasazení současných vozů je interval v ranní špičce zkrácený až na dvě minuty a tramvaje se sjíždějí u semaforů.

„Zpožděný spoj pak bývá přeplněný a následující jedou poloprázdné. V prosinci 2019 proběhlo zkušební zařazení soupravy spojených vozů v celkové délce 45 metrů do běžného provozu na lince 4. Ukázalo se, že můžeme uvažovat o velkokapacitních tramvajích na této páteřní trase,“ vysvětlil Macháň.

Mluvčí dopravního podniku René Vávro řekl, že do většiny zastávek na trase linky číslo 4 z Košutky na Borská pole by se extra dlouhé tramvaje bez problémů vešly. „U těch zbývajících se počítá s jejich úpravami do doby zahájení provozu nových tramvají,“ uvedl aktuálně Vávro.

Do Plzně letos přijdou poslední kusy ze série 16 dvoučlánkových nízkopodlažních klimatizovaných tramvají typu EVO2 a ve druhé polovině roku začnou cestující vozit první dvě tříčlánkové tramvaje typu 40T z plzeňské Škodovky.

„Případné opční dodávky typu 40T zajišťují obnovu vozového parku ve výhledu jen do roku 2023, proto je nezbytné v obnově kontinuálně pokračovat,“ vysvětlil Macháň. Dopravní podnik může využít opci na dalších 20 tramvají tohoto typu. Dopravce s nimi počítá hlavně na linky 1 a 2.

Jak vyplývá z prezentací výrobců tramvají, různé typy jsou obrovské puzzle. Ze základní dvou až tříčlánkové kloubové tramvaje se dá sestavit i tramvaj mnohem delší. Například pro dopravní podnik RheinNeckar-Verkehr v Německu dodá Škodovka podle tiskové zprávy obousměrné nízkopodlažní tramvaje vycházející ze stejného typu v délce 30,5 metru se třemi články, čtyřčlánkové o délce 40,6 metru a nejdelší šestičlánkové s celkovou délkou 58,25 metru.