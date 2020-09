V Plzni začne obří rekonstrukce depa pro tramvaje za téměř 1,7 miliardy

Když v roce 1943 vyjížděla z právě postavené vozovny na plzeňských Slovanech na linku první tramvaj, domů kolem bylo pomálu, vozovna stála téměř za městem. Ač je nyní obklíčena sídlištěm a budovami úřadů, příliš se nezměnila.

I když se městu kvůli koronaviru letos propadají příjmy o desítky až stovky milionů korun, na dlouho připravovanou rekonstrukci vozovny peníze našlo.

Minulý týden podepsal první náměstek primátora Roman Zarzycký smlouvu se sdružením tří firem na kompletní rekonstrukci areálu za 1,697 miliardy korun.

„Jedná se o nezbytnou investici. Na špatném technickém stavu se kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají postupně začal podepisovat zejména nevhodný materiál použitý pro stavbu betonového podloží. Již před šesti lety byl odborníky stav hal ve vozovně označen za kritický,“ uvedl Zarzycký.

Ve srovnání s váhou tramvají ze 40. let minulého století jsou ty současné až šestkrát těžší.

Už v loňském roce podepsaly Plzeňské městské dopravní podniky smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB), která umožní čerpání úvěru pro financování rekonstrukce tramvajové vozovny až do výše 50 milionů eur (zhruba 1,25 miliardy korun). V dopravním podniku navíc každým dnem čekají rozhodnutí o dotaci, na vozovnu žádali 720 milionů korun.

„Pokud dotace dopadne úspěšně, výrazně vylepší ekonomiku. Je samozřejmě připravena a představenstvem schválena varianta pro případ, že by nebyla,“ uvedl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule.

V Plzni jezdí tramvaje od roku 1899. První společné depo s autobusy a později i trolejbusy bylo v Cukrovarské ulici. Protože přestalo stačit, vyrostla za druhé světové války tramvajová vozovna v místě bývalého pískového lomu na Slovanech.

V současné době se tam ale kvůli nestabilnímu podloží některé koleje propadají, dvě tramvaje už tam vůbec nesmějí vjet.

Přestavba vozovny počítá se zvýšením počtu kolejí, zvětšením hal i vybudováním nové administrativní budovy. Tramvaje budou nově vjíždět a vyjíždět z vozovny na Slovanskou alej blíže ke Světovaru, ze současného vjezdu vznikne parkoviště pro auta a za ním vyroste administrativní budova se zázemím.

Budovy budou mít zelené střechy

„Budovy budou mít zelené střechy, které umožní akumulaci dešťové vody. Tu bude možné použít i pro mytí tramvají,“ upozornil mluvčí dopravního podniku René Vávro.

Rekonstrukce vozovny se bude dělat za plného provozu, někdy kvůli tomu budou muset dopraváci odstavovat část tramvají i na točnách po Plzni.

Původní plán počítal s vybudováním malého uzavřeného depa na konečné Košutka s upravenými kolejemi umožňujícími prohlídky vozu zespodu a případné menší opravy. Počítalo se tam s odstavením až třinácti souprav.

„Chtěli jsme depo mít ještě před zahájením rekonstrukce vozovny Slovany, ale to se nepodařilo. Jeho význam je v tom, že ve slovanské vozovně by při rekonstrukci bylo méně vozů a ušetřilo by i kilometry při nájezdech tramvají na linku Košutka – Bory – Borská Pole,“ vysvětlil generální ředitel dopravních podniků Jiří Ptáček.

Vozovna bude upravená už tak, aby se do ní vešly i extra dlouhé tramvaje měřící na délku přes 40 metrů, o nichž město zatím nezávazně uvažuje, že by v budoucnu mohly být pořízené pro nejvytíženější linku na Borská Pole.

Na té je nyní interval ve špičce pouhé tři minuty, tramvaje se na trase i dojíždějí. Město Plzeň navíc od roku 2013 splácí nové depo pro autobusy a trolejbusy na Karlově za 1,2 miliardy, v ceně je i servis vozidel. Smlouva je uzavřena se Škodovkou na 30 let, celkem vyjde na 12 miliard korun.