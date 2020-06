Dopravní podnik zvažuje nákup extra dlouhých tramvají, měří až 42 metrů

18:19 , aktualizováno 18:19

Cestující v Plzni se v budoucnu možná svezou mezi Košutkou a Borskými poli tak dlouhými tramvajemi, že se někde sotva vejdou do zastávek. Velkokapacitní soupravy v délce 38 až 42 metrů by jezdily na nejvytíženější lince 4. Dopravní podnik záměr předběžně konzultuje s dodavateli. Neznamená to ale, že tramvaje někdy koupí.