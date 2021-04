Muže soudí za pokus o vraždu, před útokem přestal brát léky na deprese

Krajský soud v Plzni začal projednávat případ muže, který loni koncem srpna bodl svoji družku do břicha. Podle spisu se útok odehrál několik měsíců poté, co muž usoudil, že už dále nemusí užívat léky předepsané psychiatrem na potlačení depresí a halucinací. Život zraněné ženě zachránila rychlá operace. Za pokus o vraždu nyní Plzeňanovi hrozí až 18 let vězení.