Ozbrojenec se dobýval do domů a ohrožoval lidi v hotelu, dostal dva roky

Podle vyšetřovatelů vykradl několik firem a obchodů. Když ale Ján Marčo letos v lednu vytáhl pistoli na dva manažery hotelu v plzeňských Černicích, kromě policistů v neprůstřelných vestách po něm v Plzni pátrala i zásahová jednotka a vrtulník. Akce trvala několik hodin.

Dnes se dvaatřicetiletý Marčo snažil přesvědčit soudce, že 1,5 roku vězení za pět krádeží a nebezpečné vyhrožování se zbraní je příliš přísný trest. Jenže neuspěl. Soud mu trest ještě o půl roku prodloužil, verdikt je pravomocný.

Pro muže ze Slovenska to ale ještě neznamená, že nejpozději 23. ledna 2022 vyjde z některé z českých věznic na svobodu. Policisté jej totiž obvinili ještě z dalších krádeží, tento případ se však ještě nedostal k soudu.

„Všeho lituju. Způsobil jsem si velkou bolest. Jsem tu bez dětí, které miluju. Ublížil jsem a chtěl bych to nahradit,“ snažil se obžalovaný obměkčit odvolací senát krajského soudu, aby mu zkrátili původní trest 1,5 roku vězení vyměřený v létě u Okresního soudu Plzeň-město.

Za krádeže, poškozování cizí věci a nebezpečné vyhrožování se zbraní mu hrozilo až pět let vězení.

Jeho advokát navrhoval, že by soud mohl přeměnit nepodmíněný trest například na domácí vězení. Argumentoval novelou trestního zákoníku, která zohledňuje doznání obžalovaného, i změnou v posuzování způsobené škody.



Do konce září se za škodu většího rozsahu považovala škoda přesahující 50 tisíc korun, nově je to 100 tisíc. Podle obžaloby Marčo způsobil škodu přes 140 tisíc korun

Poškozené zajímá náhrada škody, ne omluvné dopisy

„Činy páchal v pro něj tíživých podmínkách, kdy se ocitl na ulici. Každému z poškozených se v soudní síni omluvil a některým poslal i omluvné dopisy. Má vyživovací povinnost a rád by pomohl matce svých dětí, proto by chtěl zdvořile požádat o mírnější trest. Podmíněný trest, nebo domácí vězení, aby mohl být doma s dětmi,“ uvedl před soudem obhájce.

S vykrádáním firem, obchodů a restaurací začal Marčo loni v polovině prosince. Policejní zásahová jednotka ho zatkla 23. ledna jen několik stovek metrů od hotelu v Černicích, kde pár hodin předtím vytáhl zbraň na jeho manažery.

Ten den ráno jej v areálu hotelu přistihla ředitelka zařízení. Když řekl, že je tam ubytovaný, vyzvala jej, aby šel s ní na recepci, kde to ověří. Náhodou se tam objevil i obchodní manažer hotelu, chtěl pomoci vyřešit situaci. Marčo podle rozsudku odešel na nádvoří hotelu, oba svědci ho však následovali. Chtěli, aby se zastavil.

„On sáhl za pas a vytáhl upravenou plynovou pistoli. Krátce s ní mířil na manažera. Držel ji v ruce. Razantně se proti němu rozešel. Křičel, že nic neudělal, a ať na místo klidně zavolají hlídku policie. Že je z protidrogového. Pak zbraň schoval a odešel. V obou poškozených vyvolal obavy o život,“ je popsaný skutek v rozsudku.

Od okresního soudu Marčo odešel s trestem 1,5 roku vězení. To se ale jevilo státnímu zástupci jako nepřiměřeně mírný trest. Požadoval, aby nepodmíněný trest byl mezi dvěma až 2,5 roky.

Cizinec totiž začal s krádežemi v Plzni pouhých pět měsíců poté, co byl v Rokycanech odsouzen trestním příkazem za poškození a neoprávněné užívání cizí věci k podmíněnému trestu čtyř měsíců se zkušební dobou jednoho roku. „Dopustil se dalších protiprávních jednání v době, kdy měl prokázat snahu o nápravu,“ stojí v rozsudku.

Soudci nakonec dali za pravdu obžalobě. Podle nich nelze přeceňovat ani doznání obžalovaného.

„Není to tak, že by bez něj nebylo možné věc objasnit. A jeho lítost? Jeví se nám jako nepodstatné, že poslal omluvné dopisy. Poškozené zajímá náhrada škody, ne dopisy. Navíc pokud byl trestním příkazem odsouzen v červenci 2019 k alternativnímu trestu, a hned v prosinci začal páchat další trestnou činnost, je nutné to hodnotit v jeho neprospěch. Pokud by nedošlo k novele trestního zákoníku ohledně hranice škod, bylo by na místě ještě výraznější zpřísnění trestu, než o šest měsíců,“ shrnul předseda odvolacího senátu.