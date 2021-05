VIDEO: Tank Sherman zaparkoval v Plzni k virtuální oslavě konce války

Těžká speciální technika přivezla na podvalníku k Měšťanské besedě vojenskou techniku krátce po deváté hodině večer.



Organizátoři oslav v Plzni zvolili netradiční čas s ohledem na koronavirová opatření. Za vydatného deště tak umisťování vozidel sledovala jen hrstka lidí.

Jako první se dotkl žulových kostek v sadovém okruhu třicetitunový střední tank série M4, všeobecně známý jako Sherman. Podle velitele Klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army Pavla Rogla je obrněné bojové vozidlo ikonou druhé světové války a na Slavnostech svobody v Plzni nesmí chybět.

Nadšenci ho objevili v Argentině, do Čech ho dováželi přes tři roky a rok a půl dávali do pojízdného stavu. I když se tyto stroje na konci války významně podílely na osvobození Plzně, v západočeské metropoli zřejmě tenhle kousek nikdy nebyl.

Až nyní. Poprvé ho parta milovníků vojenské techniky přivezla na Slavnosti svobody v roce 2019. To byl ale ještě nepojízdný, bez věže a motoru. Stál ve vojenském kempu za obchodním centrem Plaza.



Rogl doufal, že o rok později pojede v čele oblíbené přehlídky historických vojenských vozidel Convoy of Liberty.

„Jenže přišel covid a slavnosti byly jen online. Už se těšíme, až se vše vrátí do normálu a slavnosti budou takové, na jaké jsme zvyklí. Pět šest let je naší klubovou doménou, že tvoříme bojové čelo konvoje,“ vzpomíná na minulá léta zakladatel Klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army.



Připomněl poslední průjezd konvoje, kdy splnili přání pětadevadesátiletému válečnému veteránovi Georgi Thompsonovi, který chtěl Klatovskou třídu projet na tanku.



„Plzeň mu to ale nechtěla dovolit, báli se o něj, aby se mu něco nestalo. Přeci jen je v letech. Thomson jim ale napsal, že pokud má zemřít, tak jedině v konvoji. Takže jsme ho posadili do pohodlného křesla ve věži tanku a jel v čele konvoje. Byl nadšený a řekl, že příště by chtěl jet na Shermanovi. Tank už pojízdný je, ale kvůli pandemii zase nemůže veterán na slavnosti přiletět,“ posteskl si sběratel americké vojenské techniky.

Pod jeho taktovkou sjel Sherman z podvalníku jako po másle. Na otázku, zda se nebojí, že by se mohl unikátní drobeček při manipulaci poškodit, odpověděl jasně: „Co vezmete do ruky, to drží, všechno funguje tak, jak má,“ tvrdí Rogl.



Kolos zaparkoval přímo naproti vchodu do Měšťanské besedy, odkud vysílá online studio slavností.

Na náměstí je Spitfire, v sadech Sherman

Rogl se zálibě v americké vojenské technice a zbraních spolu s dalšími členy klubu věnuje přes 15 let, ročně se účastní kolem patnácti akcí a jsou zvyklí jezdit ve dne v noci. Problém jim nedělalo proto ani to, že dnešní noc strávili v zaparkovaných autech. To proto, aby je měli stále na očích.



Kvůli pandemii byli nuceni dovézt do Plzně jen omezený počet techniky, a to osmnáct. Vybrali zajímavé a atraktivní kousky. Návštěvníky lákají především na kompletně vybaveného Shermana, který je nejhezčí a nejcennějším kusem v jejich sbírce a především jediný pojízdný v Česku.

Do sadového okruhu postupně do půlnoci najížděly další stroje, které byly zaparkované v DEPO2015. Na obdiv je například tahač Diamond T981, vyprošťovací jeřáb Ward LaFrance 1000, obrněné průzkumné vozidlo Halftrack M16 a M3, šest jeepů, nákladní automobil Dodge WC52 a velitelský vůz Dodge WC 56 a motocykl Harley-Davidson. K vidění budou až do neděle.

Úderem osmé hodiny večer pomyslně přistálo na plzeňském náměstí Republiky i letadlo Supermarine Spitfire. Jedná se o přesnou maketu slavného letadla v měřítku 1:1. Maketa má rozpětí 11,25 metru a délku 9,65 metru.

Slavnosti svobody začaly v Plzni ve čtvrtek odpoledne poděkováním veteránům druhé světové války. Hlavní vzpomínková akce se odehrála u památníku Díky, Ameriko! na Americké třídě. Akce se kvůli koronavirovým opatřením účastnilo minimum lidí.

Stejně jako v loňském roce jsou i letošní oslavy především virtuální. Studio vysílá z Měšťanské besedy a sledovat ho je možné například na webu slavnostisvobody.cz nebo facebooku Plzeň.eu i na YouTube. Studio přináší dokumenty, reportáže i přímé přenosy z pietních aktů.

V rámci oslav se v neděli od 14 hodin nad Plzní odehraje letecká přehlídka. K historickým letounům se připojí Armáda České republiky třeba přeletem stíhaček JAS 39 Gripen. Součástí oslav je výstava Svoboda nebyla zadarmo ve Smetanových sadech.