Já a můj tank Sherman. Z Argentiny jsem ho vezl tři a půl roku, říká sběratel

Jste spoluvlastníkem úspěšné práškové lakovny. Proč jste se vrhl do sbírání americké vojenské techniky z druhé světové války?

Zbraně a vojenská technika jsou snem mnoha kluků. Dodnes si pamatuji, že jsem jako desetiletý viděl v Plzni velký americký jeep – dnes už vím, že to byl Dodge WC51 – a říkal si, jak je krásný a že bych ho chtěl mít. Postupně jsem sledoval, že lidé takové jeepy mají, i když za komunistů nesměly být zelené a mít bílé americké hvězdy. Byly různě červené nebo bílé, aby s tím lidé mohli vůbec jezdit. Jakmile se doba uvolnila, pořídil jsem si prvního dodge s tím, že se občas projedu. Jenže jsem zjistil, že kolem těchto amerických aut z války se pohybuje skvělá parta lidí. Jezdili jsme na společné akce, ta komunita se mi zalíbila, a tím pádem jsem měl motivaci pořídit si další kousky. Motorku Harley-Davidson model WLA, lehké průzkumné vozidlo Ford M8 Greyhound... Ovšem vrcholem snažení asi každého fandy do vojenské techniky je samozřejmě tank.