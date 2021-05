Online Slavnosti svobody zpestří přelet letounů nad Plzní a také autokino

Základem letošních Slavnostní svobody bude stejně jako loni online studio v Měšťanské besedě. Vysílat začne ve čtvrtek v 17 hodin.

Jen o pár minut později zahájí slavnosti pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! Položení věnců se tentokrát uskuteční bez účasti veteránů.

Historická bojová technika se ale v ulicích objeví. Bude vystavena od pátečního rána až do neděle v sadovém okruhu v centru města.



Největším lákadlem bude tank M4 Sherman, k vidění budou i džípy, nákladní a obrněná vozidla a další. U Západočeského muzea zaparkují stroje československé obrněné brigády.

Online studio bude každý den vysílat od 17 do 20 hodin. Výjimka nastane v neděli 9. května, kdy začne už v 11 hodin dopoledne. A to v čase, kdy obvykle městem projížděl Convoy of Liberty.

Oslavy vyvrcholí v neděli ve 14 hodin, kdy nad Plzní zaburácí vojenská letadla. Přelety budou živě přenášet kamery do studia.

„Nechtěli jsme se smířit s tím, že lidem nabídneme pouze online program. Jsem tak moc rád, že se nám podařilo na neděli připravit atraktivní leteckou podívanou, kdy přelety budou provedeny tak, aby je bylo možné vidět kdekoliv v Plzni,“ zve primátor Plzně Martin Baxa.



„Piloti klubu Classic Trainers z letiště Líně předvedou letoun Lockheed Electra 10A, který za války sloužil kanadskému vojenskému letectvu a také Harvard Mk.IIA, protože právě na tomto typu letadla byly vycvičeny tisíce spojeneckých letců a mezi nimi stovky Čechoslováků,“ přiblížila Jana Komišová z plzeňského magistrátu.

Novinkou je, že nad Plzní proletí i legenda letecké historie, těžký transportní stroj C–130 Hercules.



K historickým letounům se připojí také Armáda České republiky, a to konkrétně přelety stíhacích letounů JAS 39 Gripen, letounů CASA C-295 nebo L-159 ALCA i záchranářským vrtulníkem W 3A-Sokol.



Kamery online studia nahlédnou také do prostoru letiště v Líních a do kempu klubu vojenské historie 276th Sqnd., který představí výstroj a výzbroj RAF.



Zajímavostí také je, že v centru města bude k vidění přesná maketa slavného letadla Supermarine Spitfire v měřítku 1:1. Maketa má rozpětí 11,25 metru a délku 9,65 metru. Je vyrobená ze sklolaminátu a doplněná maximálním počtem charakteristických detailů včetně ovládacích prvků.



Po celé čtyři dny bude online studio nabízet řadu hudebních vstupů, živě se spojí s belgickými a americkými veterány, chybět nebudou reportáže z pokládání květin u pomníků nejen v Plzni, ukázky z činnosti klubů vojenské historie a videovzpomínky na Konvoje svobody.



Na minulé slavnosti zavzpomíná například zpěvák Ondřej Havelka, režisér Václav Marhoul se vrátí k natáčení filmu Tobruk a historik Karel Foud bude vyprávět o osvobozování západních Čech.



V rámci oslav je pro zájemce připravena i nová stezka nazvaná Cesta ke svobodě. Trasu dlouhou zhruba deset kilometrů doplňují stanoviště s informačními panely. Start a cíl je na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

Výběr z programu Čtvrtek 6. května

Online studio: živý přenos vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko!, živé spojení s americkými a belgickými veterány Pátek 7. května ukázka makety letounu RAF Spitfire 1:1 Neděle 9. května 14 hodin - přelety historických a současných vojenských letadel nad Plzní

Podrobný program najdete zde.

Také letos je na velkoformátových panelech ve Smetanových sadech instalována výstava. Tentokrát je zaměřena na bojové i nebojové ztráty amerických pozemních sil v jihozápadních Čechách.



Expozice vychází z knihy Ivana Rollingera a Karla a Davida Foudových Svoboda nebyla zadarmo.

Novinkou v programu je autokino v DEPO2015, které promítá za dodržení protiepidemickcýh opatření.



Paměť národa láká do Návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje na výstavu Osvobození bez svobody. Návštěvníky provede obdobím od osvobození Plzně po pád komunistického režimu.

On-line přenos bude možné sledovat na facebooku Slavnosti svobody, Plzeň.eu, Plzen.2015 a na YouTube. Přenos město bude sdílet i na webu slavnostisvobody.cz, kde je také podrobný program.

