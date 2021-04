Slavnosti svobody budou opět jiné, nový nález počká na lidi v muzeu

Kurátor plzeňského Pattonova muzea Ivan Rollinger doufal, že novým exponátem udělá radost bratrovi sestřeleného pilota Virgila Paula Kirkhama. Ten zahynul v troskách stroje 30. dubna 1945 nedaleko Újezdu na Domažlicku. V muzeu mají ostruhové kolo pocházející z Kirkhamovy stíhačky P-47D Thunderbolt.



„Kolo bylo nalezené v loňském roce v Újezdě u Domažlic při vyklízení bývalé kovárny. Podařilo se ho jednoznačně identifikovat, patřilo k tomuto stroji. Je to artefakt, němý a reálný svědek doby, který i budoucím generacím bude připomínat, co se tu odehrávalo na konci druhé světové války. Marion Kirkham, mladší bratr zemřelého pilota, do Plzně jezdil na Slavnosti svobody pravidelně. Bohužel jeho zdravotní stav mu už přijet neumožňuje,“ říká Ivan Rollinger.

S veterány z Belgie a USA nebo jejich rodinami je Rollinger stále v kontaktu. I když je veteránům 95 a více let, někteří sami, jiní s pomocí rodin píší e-maily, jsou s lidmi v Plzni ve spojení i přes sociální sítě. Kurátora muzea vždy zahřeje u srdce, když mu od některých přijde klasický rukou psaný dopis.

Samotné muzeum je kvůli protipandemickým opatřením pro veřejnost od loňského podzimu uzavřené. A zůstane to tak zřejmě i po dobu oslav. Stejně jako loni, ani letos neprojede Plzní konvoj historické armádní techniky, kde nejčestnějšími hosty jsou váleční veteráni z roku 1945, kteří špalírům lidí lemujících trasu mávají z historických jeepů.

Ani v armádním Muzeu na demarkační linii v Rokycanech netuší, jestli se svými historickými vozy v květnu vyjedou na některý z tradičních vzpomínkových aktů v okolí.

„Zatím nemáme tušení. Minimální verze bude taková, že položíme věnce na demarkační linii a v centru Rokycan. Možná ale v té době už bude situace uvolněná, to nikdo neví. Pokud by byla možná i nějaká ukázka, stačí nám dva týdny a připravíme ji na našem tankodromu. To je naše velká výhoda,“ uvedl ředitel muzea František Koch.

I oni musejí mít kvůli pandemii zavřeno, ale mrtvo v muzeu není. Kontrolují a opravují historické válečné a armádní stroje, které mají ve sbírkách. Většina motorek, terénních vozidel, armádních sanitek, obrněných vozů i tanků je pojízdná. František Koch říká, že se v muzeu střídají tak, aby neporušili žádné z nařízení.

„Já sem chodím dopoledne a odpoledne jedu domů, abych se nepotkal s dalšími. Kvůli věku jsem přece jen už ohrožený druh. Odpoledne sem jezdí pracovat aktivisté s negativními testy. Bohužel pro veřejnost musíme mít zavřeno,“ uvedl Koch.

Veteránisté čekají, až budou moct vyjet

Řekl, že v loňském roce měli otevřeno přes léto. Zavírali v půlce září. „Tím, že lidé nemohli moc do zahraničí a zůstávali v České republice, objevovali ji. Nikdy předtím nás nenavštívilo tolik lidí. I v pondělí, která bývají slabší, bývalo loni velké parkoviště zcela zaplněné, auta návštěvníků stála i na příjezdových komunikacích,“ zavzpomínal Koch.

Podle něj se majitelé historických armádních aut už nemohou dočkat, až s nimi letos poprvé vyjedou. „Možná to řeknu neslušně, ale hodně z nich je už opravdu nadržených. Protože značná část veteránistů pracuje z domova, věnuje se svým pojízdným miláčkům víc než kdy jindy. Můžou na nich dělat, mazlit se s nimi, protože by se z toho všeho asi jinak zbláznili. Ale jde o životy, musí se to vydržet,“ shrnul František Koch.

Kluby historické vojenské techniky, jejichž členové se pravidelně účastní akce Bahna v Brdech, což je oslava Dne pozemního vojska, se letos se svou technikou po roční odmlce po cvičišti zřejmě projedou.

„Po poslední poradě s velitelstvím pozemních sil by se Bahna konat měla. Ale bez veřejnosti. Počítá se s přímým televizním přenosem,“ řekl k tradiční akci Koch. V loňském roce se Bahna kvůli pandemii nekonala.

