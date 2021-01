Hlavní je sehnat chybějící zaměstnance, říká nový šéf krajských hygieniků

Čtyřiačtyřicetiletý Michal Bartoš vystřídal ve funkci ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (KHS) Přemysla Tomašuka odvolaného v souvislosti s pochybením při vypisování odměn. Jmenován byl v pátek.

„Nyní je nejdůležitější hygienu stabilizovat personálně. Dlouhodobě nám chyběli lidé. V rámci celého kraje potřebujeme doobsadit zhruba ještě osm míst. Rád bych, kdybychom to zvládli do konce března,“ plánuje Bartoš.

Pokud se to podaří, na KHS bude pracovat 140 zaměstnanců. Největší problémy jsou na pracovištích mimo Plzeň.



V Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Tachově pracuje od 10 do 15 lidí a pokud část z nich vypadne, například z důvodu karantény, je to problém.

Podle Bartoše chybí KHS zaměstnanci ze střední generace, kteří mají už nějakou praxi a zároveň odrostlejší děti. Sehnat pracovníky z řad mužů je podle nového šéfa hygieniků téměř nadlidský úkol.



„Řadu zaměstnanců jsme museli v souvislosti s covidem-19 stáhnout z různých odborů na protiepidemický. Pomáhají trasovat, provádějí epidemiologická šetření, vyplňují hlášení a statistiky, indikují odběry a další. Ale ostatní agenda nám zůstala stejně jako před epidemií. Z venku to vypadá, že kromě covidu neřešíme nic jiného. Ale i v nouzovém stavu chodí stovky projektů, které požadují stanoviska, vyjádření, řešíme stížnosti, projektovou dokumentaci. Navíc mám dojem, že nastal stavební boom...,“ vyjmenoval Bartoš.

Přiznal, že jsou dny, kdy všechny žádosti nestihnou vyřídit. Kvůli epidemii hygienici také na minimum omezili kontroly.

Personálně se situace na KHS zlepšila během posledních dvou měsíců. „Paradoxně nám nahrává současná koronavirová krize, kdy spousta firem krachuje a hlásí se nám uchazeči,“ řekl.

Dodal, že lákadlem je zajisté i to, že práce ve státní správě je nyní lépe ohodnocena než například před rokem. Řadový zaměstnanec si v průměru měsíčně vydělá 35 tisíc korun hrubého.

Hygiena kromě covidu řeší i běžnou agendu

Nový ředitel chce i letos pokračovat v obměně výpočetní techniky. „Už v loňském roce se podařilo investovat do počítačového vybavení a za to jsem opravdu rád. Zvlášť v dnešní době je zapotřebí, aby naši pracovníci měli kvalitní techniku,“ domnívá se.

Bartoš vedl krajskou hygienu jako pověřený ředitel dvakrát. Loni v době od ledna do července a poté znovu od 28. října. Tedy i ve dnech, kdy v Česku vypukla epidemie covid-19. Několik měsíců pracoval 16 až 20 hodin denně.

A jak situaci vidí dnes? „Je o něco lepší než loni na jaře. Tehdy se musel zapojit každý, kdo měl ruce a nohy. Už tolik hodin denně nepracuji, ale sedm dní v týdnu ano. Hodně nám pomohlo to, když nám začali pomáhat a pomáhají dodnes s trasováním příslušníci státní i městské policie, hasiči, zaměstnanci inspektorátu bezpečnosti práce, krajského úřadu a další. Za to jsem jim opravdu vděčný,“ uzavřel.

Úkol číslo 1: hygienu personálně stabilizovat

Michal Bartoš pracuje na hygieně 16 let. Loni od července do 28. října se do funkce ředitele KHS vrátil sedmdesátiletý Přemysl Tomašuk, Bartoš byl v té době ředitelem odboru správních činností.

Tomašuk byl předloni v létě zproštěn výkonu funkce kvůli prověřování pochybení při vypisování odměn podřízeným. Obrátil se na soud, který po 11 měsících rozhodl, že suspendování nebylo oprávněné, a tak se koncem loňského července vrátil do čela KHS.

Kárné řízení ale pokračovalo a kárná komise ho odvolala loni 28. října. Tomašuk pak odešel do penze.

Od ledna má KHS také novou hlavní epidemioložku, stala se jí Jitka Průchová, dlouholetá pracovnice krajské hygieny a bývalá vedoucí protiepidemického oddělení. Také ona sama prodělala covid-19.



Nahradila Petra Pazdioru, který v polovině října požádal zhruba po 40 letech práce na KHS o ukončení služebního poměru. Důvody tehdy neuvedl. Nedávno se stal koordinátorem očkovací strategie pro Plzeňský kraj.