Odvolaný šéf krajské hygieny se vrátil. Jestli zůstane, ale není jisté

V devětašedesáti letech se Přemysl Tomašuk po roce vrátil do čela Krajské hygienické stanice v Plzni. Leckdo se může ptát, proč v takovém věku chce ještě setrvat v pozici šéfa. On říká, že chce své jméno očistit od neoprávněných nařčení.

Jeho návrat se ale může jevit také jako boj dvou mužů o místo v čele státní instituce – mezi Tomašukem a Michalem Bartošem, který musel místo opustit. Ten upozorňuje, že na hygieně se chystá vlna výpovědí.

Tomašuk stál v čele hygieny dvacet let, zlom ale nastal před rokem, kdy zažil vyhazov. Oficiálně kvůli pochybení při hospodaření s veřejnými prostředky. O jedenáct měsíců později ale soud rozhodl, že vyhazov byl neopodstatněný a Tomašuk se letos na konci července do pozice vrátil.

Tím však změnil osud Bartošův. Ten byl totiž od letošního 1. ledna řádně vybraným ředitelem.Navíc provedl hygienu nejhorším obdobím, jaké v novodobých dějinách ještě nezažila. Poté, co několik měsíců pracoval – jak říká 16 i 20 hodin denně, byl po nástupu Tomašuka odsunut na místo ředitele odboru správních činností.

Tedy tam, kde pracoval dlouhá léta jako řadový právník, poté až do roku 2015 jako vedoucí, a v závěru dokonce i jako zástupce Tomašuka, který si ho do pozice sám vybral.

Poté se přihlásil do výběrového řízení na místo ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni. Když vyhrál Tomašuk, už na hygieně nefiguroval. Tomašuk hovoří o tom, že to bylo po dohodě, Bartoš říká, že jej Tomašuk vyhodil.

Hlavní střet obou mužů měl ale následovat. Bartoš totiž z hygieny zamířil na ministerstvo zdravotnictví, kde pracoval jako vedoucí kanceláře státního tajemníka. Poté půl roku jako pověřený státní tajemník, tedy jako Tomašukův nadřízený.

„Ihned po nástupu do funkce učinil sérii kroků, které vyústily v mé odvolání. Magistr Bartoš zahájil na Krajské hygienické stanici v Plzni smršť kontrol různého druhu. Zajímavé je, že nikde jinde se na krajské hygieně kontroly neprováděly. Bušili do mě ve dne v noci,“ popsal Tomašuk.

Ten prý přitom chtěl těsně před rokem v klidu odejít do důchodu. Když byl ale, jak říká, brutálně vykopnut z kanceláře, začal bojovat o svou pověst. Dobu jedenácti měsíců, kdy se o něm v médiích objevily zprávy typu, že způsobil milionové škody, považuje za nejhorší období ve svém životě.

K celé kauze se tenkrát médiím nemohl vyjádřit. „Na hygieně proběhla kontrola, ta udělala jakési závěry. Kontrolovaná instituce se může vyjádřit jen ústy ředitele a tím už já nebyl. Nemohl jsem se bránit i z toho důvodu, že jsem protokoly neznal,“ uvedl. Na otázku, jestli to bral jako šikanu, odpověděl, že ho to napadlo.

„Protože magistr Bartoš nakonec podal tři dny před odchodem z pozice státního tajemníka podnět ke kárné komisi a bylo vůči mě zahájeno kárné řízení,“ popsal Tomašuk, který si myslí, že Bartoš si takzvaně brousil zuby na jeho místo.

Tomašuk: kvůli reorganizaci odešli odborníci

Za štěstí v neštěstí ale považuje fakt, že se za něj plně postavila rodina, přátelé i nejbližší kolegové. „Zkrátka přesně podle hesla v nouzi poznáš přítele,“ uvedl. Když se prý vrátil a sedl si na svou původní židli, vůbec mu nepřišlo, že v kanceláři jedenáct měsíců nebyl. „Bylo to, jako kdybych měl 14 dnů dovolenou,“ popsal.

O fungování Krajské hygienické stanice v době covidové epidemie říká, že práci svých kolegů sledoval a vedli si skvěle. „S krajským epidemiologem Petrem Pazdiorou pracuji mnoho let, znám ho a věděl jsem, že pod jeho vedením to jeho tým zvládne,“ sdělil.

Mrzí ho prý pouze to, že kvůli reorganizaci, kterou provedlo nové vedení, odešli odborníci, kteří by byli v době epidemie velmi potřební. „Po mém návratu pan Bartoš veřejně hovořil o tom, že polovina lidí na krajské hygieně dává výpověď. Ale já na stole nemám ani jedinou,“ sdělil Tomašuk.

Bartoš je nyní na neschopence. „Podepsal se na mě půlrok obrovského pracovního zápřahu a stresu, mám poměrně zásadní problémy zdravotního rázu,“ sdělil. Až mu bude dobře, svobodně se prý rozhodne, co bude dál.

Odmítá ale, že by kontroly souvisely s tím, že chtěl Tomašuka připravit o místo. „První kontroly probíhaly dávno před mým příchodem na ministerstvo a zjištění byla obdobná, ale nikdo to neřešil,“ sdělil s tím, že soud o návratu Tomašuka rozhodl z procesního důvodu, faktickou stránku celé věci vůbec nezpochybnil.

Podle Bartoše je chybou, že mnoho měsíců běží kárné řízení na ministerstvu zdravotnictví a prodlužuje se tím nejistota. „Kárné řízení stále probíhá, ministerstvo zdravotnictví nemůže předjímat výsledek samotného kárného řízení ani rozhodnutí nezávislé kárné komise,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Bartoš: nejlépe by instituci prospěl, kdyby odešel

Může se tedy stát, že Tomašuk ve funkci znovu skončí? „V obecné rovině dle zákona o státní službě lze za kárné provinění uložit státnímu zaměstnanci mimo jiné kárné opatření odvolání ze služebního místa,“ odpověděla mluvčí ministerstva.

Tomašuk je přesvědčen, že se to nestane. Bartoš si myslí, že nařčení jsou oprávněná. „Pan Tomašuk by instituci nejlépe prospěl, kdyby odešel. Už skončil náměstek pro odbornou péči doktor Josef Klepáč, další výpovědi jsou připravené. Snažím se lidi přemlouvat, aby je nepodávali. Čím déle bude nejistota trvat, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že je podají,“ sdělil Bartoš.

Na otázku, jestli by byl ochotný se do pozice ředitele vrátit, uvedl, že záleží na tom, jak rychle rozhodnou nadřízené orgány na ministerstvu zdravotnictví. „Teď si spíš připadám jako užitečný idiot, který posloužil, když to bylo potřeba, a pak musel odejít,“ sdělil.