Lidé v kraji využívají zbraňovou amnestii, odevzdali pistole i samopal

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová řekla, že k 11. dubnu měli v databázi zaznamenáno 79 odevzdaných zbraní. „Nejvíce zbraní spadá do kategorie B, což jsou například malé samonabíjecí pistole a další zákonem vyjmenované typy zbraní. Těch bylo dosud odevzdáno 38 kusů,“ uvedla Burešová.



Následují malorážky, víceranné nebo samonabíjecí dlouhé zbraně zařazené do kategorie C, kterých je 37. Zatím čtyři odevzdané byly kvalifikovány jako zakázané zbraně, mezi které patří například samopaly a další vojenské zbraně. Zákon do této kategorie zahrnuje i ty upravené tak, aby byly účinnější, zbraně zákeřné, tedy například střílející tužky, nebo s pevně vestavěnými tlumiči.

Do kategorie A patří ale i průbojné, výbušné nebo zápalné střelivo, a také střely určené ke zvýšení takzvaného ranivého účinku. Lidé na policejní služebny v kraji zatím přinesli přes tři tisíce různých nábojů.

Historicky je to pátá zbraňová amnestie, která byla v České republice vyhlášena. Předchozí se uskutečnily v letech 1996, 2000, 2009 a 2014.

„Dáváme lidem, kteří z nějakého důvodu vlastní nelegální zbraň, možnost ji beztrestně odevzdat nebo její držení zlegalizovat. Během amnestie lidé pravidelně vracejí tisíce zbraní,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Při minulé amnestii přinesli i zbraně z 2. světové války či sovětské okupace.

Zbraňové amnestie obvykle přicházejí vzápětí po změnách zákona o zbraních a střelivu. Kromě lidí, kteří při velkém úklidu najdou starou trofejní pistoli z války schovanou někde za trámem například při úklidu půdy, je využívají i sběratelé.

V kraji se policisté zatím s kuriozitou nesetkali

Protože někdy novela zákona mění i to, jak má být která sběratelská zbraň správně znehodnocena, využívají toho navíc i majitelé soukromých muzeí. Sběratel Karel Tarantík, který se svým synem na okraji Sence-Zruče na Plzeňsku shromažďuje vyřazená letadla i vojenskou techniku, řekl, že v minulosti policii hlásili i vyřazené dělo. „Teď nemáme nic nového, co by bylo potřeba přihlásit,“ smál se Karel Tarantík.

Zatímco na východě Čech řeší policisté i odevzdaný tank a samohybnou houfnici, u nichž chce majitel dojednat jejich znehodnocení tak, aby odpovídalo předpisům, jak uvedli na Twitteru, v Plzeňském kraji se letos s podobnou kuriozitou ještě nesetkali.

V rámci amnestie mohou občané požádat podle ministerstva vnitra o zaregistrování své nelegálně držené zbraně a poté si ji legálně ponechat. Stačí, aby měli nebo si udělali zbrojní průkaz a expertiza prokázala, že zbraň není kradená ani s ní nebyl spáchán trestný čin.

Hamáček při vyhlášení poslední amnestie upozornil, že teď jsou jednodušší i pravidla likvidace poškozených nebo nefunkčních zbraní. „Motivujeme lidi, aby jejich poškozené zbraně neskončily na černém trhu. Nově jim nefunkční zbraň jednoduše a zadarmo zlikviduje stát,“ řekl v lednu ministr vnitra.