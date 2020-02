Air Park rozšířila britská stíhačka. Létá jako raketa, říkávali piloti

„Nemám informace o tom, že by takový stroj byl v některé ze sbírek ve střední nebo východní Evropě,“ uvedl ještě před složením letounu Karel Tarantík, sběratel a majitel sbírky letounů.

Podle něj bylo získání stroje, jako v mnoha případech předtím, velkou náhodou.

„Jeden z nadšenců má v Holandsku podobnou sbírku. Můj kluk s vnukem byli v té oblasti a dali se do řeči s majitelem. On jim říkal, že má něco na prodej, a mimo jiné zmínil vrtulník a pak BAC Lightning. Když jsme to pak doma s klukem probírali, říkal jsem, že vrtulník pro nás není zajímavý, ale Lightning byla jasná volba. A povedlo se,“ neskrývá uspokojení nejstarší z Tarantíků.

BAC Lightning byl stíhací nadzvukový letoun vyráběný ve Velké Británii. Podle Tarantíka byly jeho zvláštností dva motory Rolls-Royce zabudované nad sebou.

„Třeba MIG 19 je také dvoumotorový stroj, ale ten má motory vedle sebe. Piloti, kteří s BAC Lightning létali, říkali, že letouny měly obrovské zrychlení a přirovnávali to k tomu, že sedí v raketě. Co jsem zatím načetl, piloti o létání v tomto stroji vždy mluvili jako o požitku,“ dodal Karel Tarantík.

Z dokumentace o historii letounu vyplývá, že první zkušební let se uskutečnil v roce 1954 a ještě ve druhé polovině 80. let minulého století mělo britské královské letectvo tento stroj stále ve výzbroji. Ve většině parametrů byl stále srovnatelný s mnohem modernějšími letouny.

Jeho největší nevýhodou byl krátký dolet. Účelem stroje bylo v případě nasazení rychle vzlétnout, nabrat výšku a pronásledovat bombardovací letouny nepřítele.

Novému exempláři v areálu ve Zruči uvolnil místo jeden z MIGů 21, který naopak putuje ke sběrateli do západní Evropy.