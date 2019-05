Muzikál Billy Elliot od Eltona Johna uvádí jako první plzeňské divadlo

Muzikál Eltona Johna s názvem Billy Elliot patří v současnosti k nejznámějším a nejúspěšnějším dílům svého druhu na světě. Jevištím v České republice se ale tento kus zatím vyhýbal. To se změní v sobotu večer, kdy se v Novém divadle v Plzni odehraje česká premiéra tohoto hitu.

V titulní roli jedenáctiletého chlapce z chudé anglické rodiny, který se rozhodne splnit si svůj taneční sen, alternují Šimon Fikar a Miloslav Frýdl. Oba museli absolvovat nesmírně náročnou několikaměsíční taneční přípravu.

„Někdy to bylo hodně náročné, protože je tam step, moderní tanec i klasický balet. Kromě toho nás čekalo samotné zkoušení, kdy jsme museli zvládnout choreografii, zpěv a herectví,“ svěřil se Šimon Fikar.

On i jeho kolega jsou ale z účinkování v jedinečném představení nadšení. Zvláště, když se do konkurzu na ústřední úlohu přihlásily desítky chlapců. „Když jsem se dozvěděl, že mě vzali, měl jsem obrovskou radost, která snad ani nejde popsat. Když zjistíte, že jste dostal roli v jednom z nejúspěšnějších a nejkrásnějších muzikálů na světě, který navíc získal spoustu ocenění, je to něco neskutečného,“ pochvaluje si Miloslav Frýdl.

Ten účinkuje v muzikálech už od sedmi let. „Nejprve jsem byl v Praze, kde jsem hrál třeba ve Sněhové královně nebo Přízraku Londýna. Momentálně jsem asi už třetím rokem v Plzni. Tady mě mohli diváci vidět například v muzikálech Do naha! Nebo Bonnie a Clyde,“ dodává.

Pro druhého plzeňského Billyho jde sice o muzikálovou premiéru, neznamená to, že by ale neměl zkušenosti z náročných pěveckých a hereckých rolí. „Asi třetím nebo čtvrtým rokem se věnuji dabingu. Třeba ve filmu Coco jsem namluvil a nazpíval roli Miguela, v Hledá se Dori jsem pak daboval Nema,“ sděluje.

Diváci v představení uvidí také známou herečku Ivanu Chýlkovou. Pro ni je tento muzikál vyloženě srdeční záležitost.

„V Londýně jsem ho viděla asi pětkrát. A vždycky jsem byla u vytržení. Patří k mým největším divadelním zážitkům. V životě jsem viděla tři představení, při nichž jsem měla pocit, že jsem vystřelená do vesmíru - Smočkův Burke, Mcdonaghův Osiřelý západ v Činoherním klubu a právě Billy. Když jsem ho viděla, přišlo mi, jako bych se dotkla nebe. Když jsem na tomto muzikálu byla poprvé a odcházela jsem z něj nadšená, říkala jsem si, že se možná nacházím v nějakém zvláštním rozpoložení. Tak jsem na něj šla podruhé a lítala jsem znovu. Anglicky sice neumím ani slovo, nicméně tady jsem rozuměla všemu. To, co šlo z jeviště, bylo neuvěřitelně silné,“ konstatuje Ivana Chýlková.

Chýlková: Billy Elliot je opravdu skvělý kus

Billy Elliot je podle ní skvělý po všech stránkách. „Je to opravdu skvělý kus. Nejen muzikou, která je samozřejmě skvělá, ale i libretem. Třeba i málokterá činohra je tak výborně napsaná,“ dodává.

Přesto nějakou dobu zvažovala, zda roli v Plzni přijme. „Musím přiznat, že ani jednou, když jsem muzikál v Londýně viděla, jsem si neřekla, že bych v něm chtěla hrát. Mně stačilo jenom se dívat. Nepatřím k herečkám, které mají vysněné role, takže ani tato pro mě takovou nebyla. Když mě Lumír Olšovský oslovil, nejprve jsem si říkala, že to vůbec není reálné především kvůli časově náročnému dojíždění. Nakonec jsem ale roli vzala a jsem moc ráda,“ podotýká herečka.

Získat licenci pro toto slavné dílo nebylo nic jednoduchého. „Agentura, která měla věc na starost, prověřovala všechno velice důkladně. Museli jsme doložit, které inscenace jsme v Divadle J. K. Tyla už vytvořili, jaké na ně byly odborné i divácké ohlasy, nebo kdo bude muzikál inscenovat. Posléze jsme museli poslat ke schválení český překlad muzikálu, návrhy scény a kostýmů, obsazení a řadu dalších věcí včetně nahrávek všech představitelů,“ uvedl dramaturg Pavel Bár.