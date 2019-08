Auto na Klatovsku narazilo do skály a sjelo do potoka, spolujezdec zemřel

„Jednadvacetiletý řidič BMW nepřizpůsobil při jízdě ve směru od Klatov na Švihov rychlost jízdy, při projetí levotočivé zatáčky nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo silnici, kde bočně narazil do skály. Náraz odmrštil auto na levou stranu silnice, kde se převrátilo na střechu a vjelo do koryta Točnického potoka,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na místě zemřel spolujezdec ze zadního sedadla.



Záchranáři z místa letecky převezli zhruba třicetiletého muže se středně těžkým zraněním do traumacentra plzeňské fakultní nemocnice. Do stejného zdravotnického zařízení odvezla sanitka také asi pětadvacetiletého středně těžce zraněného muže. Další dva mladí muži měli lehká zranění, oděrky a pohmožděniny a záchranáři je převezli do Klatovské nemocnice, řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 100 tisíc korun, dodala Brožová. Nehodou se dál zabývá policie.