Policisté vyřešili záhadnou nehodu u Plas, auto srazil ze silnice kamion

Ve zdemolovaném vraku auta, který našli loni 3. září po několika hodinách pracovníci stavební firmy opravující železniční trať u Plas, zemřela jedenačtyřicetiletá žena.



Policisté prověřovali různé varianty tragédie. V první polovině prázdnin obdrželi rozhodující znalecký posudek z oblasti dopravy, nyní podle zjištění MF DNES případ uzavřeli.

„Z výsledků znaleckého zkoumání vyplývá, že viníkem nehody je řidič nákladního vozidla. V současné době budeme případ předávat k dalšímu opatření,“ uvedla k výsledkům téměř ročního šetření policejní mluvčí Ivana Jelínková.



Ze zjištění MF DNES plyne, že policisté po nahlášení tragické události a zajištění stop na celé trase jízdy osobního auta mimo silnici začali pátrat po vozidle, se kterým se mohl seat střetnout v jedné ze zatáček.



Rozlámané plastové díly začínaly v příkopu na jedné straně silnice, pak lemovaly část trasy po louce a poli na druhé straně frekventované silnice.

Policisty ve středních Čechách následně kontaktoval kamioňák z Polska, že na soupravě objevil odřeniny, jež mohlo způsobit jiné vozidlo. Při výpovědi tvrdil, že při jízdě nezaznamenal nic zvláštního, žádný náraz. I to znalci ověřovali.

Právě do Polska by měl nyní celý spis putovat, aby tamní justice nehodu dořešila. V Čechách muž stíhaný není.