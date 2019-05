Nehoda poslala šoféry na objízdnou trasu, v obci poničili novou dlažbu

„Kvůli dopravní nehodě byla minulý čtvrtek uzavřena silnice první třídy Plzeň - Přeštice. Vozidla před pátou hodinou ráno objížděla zavřený úsek přes Dolní Lukavici. V loňském roce skončila v obci rekonstrukce vozovky a chodníků, teď sčítáme škody, které nám tu po pěti hodinách velkého provozu vznikly. Na úzké komunikaci se velká vozidla nemohla vyhnout. U křižovatky na Dnešice tak máme vytrženo deset žulových obrubníků, dva jsou poškozené a budou se muset kompletně vyměnit, jsou vytlačené dlažební kostky z chodníku. Zřejmě nákladní auto nebo auta jela část trasy ve směru na Přeštice koly po chodníku, v zámkové dlažbě jsou tam vytlačené koleje široké půl metru,“ popsal starosta Dolní Lukavice Vítězslav Opálko některé škody.

Starosta se obává, že škody bude muset obec platit ze svého. Jak velká vznikla škoda bude jasné až po provedení oprav.

Starosta se obrátil na policii, zda se jí podaří vypátrat vozidla a jejich řidiče, kteří poškodili obecní majetek.

„V pátek jsme přijali oznámení na neznámého pachatele, věc šetříme,“ potvrdila mluvčí policie Plzeň-venkov Ivana Jelínková.

Opálko se domnívá, že když policie například kvůli nehodě uzavírá silnici a posílá auta na objízdné trasy, měla by při tom zohledňovat šířku silnice na objížďce.

„Když přes nás jedou kamiony oběma směry, nevyhnou se, protože je tu silnice úzká, což je teď u nás vidět. Kdyby auta od Přeštic jela přes nás a směr od Plzně na Přeštice posílali na Dnešice, nemusely jsme mít škody. Chci vyvolat jednání mezirezortní komise, aby byla pro každý směr jiná objízdná trasa, když to situace při uzavírání silnice technicky dovolí,“ řekl starosta Opálko.

Šéf odboru dopravy krajského úřadu Dušan Pakandl potvrdil, že se starostou situaci už probíral.

„Dospěli jsme k závěru, že je to klasická škoda, která vznikla v důsledku provozu a způsobil ji nějaký účastník. Pan starosta šel na policii a ta by měla prověřit a zjistit, kdo škodu způsobil. My na základě podnětu z Dolní Lukavice chceme obecně řešit s dopravní policií, zda je možné v případě náhlého uzavření komunikace řešit odklon dopravy do více směrů, aby se doprava rozmělnila. Tímto opatřením by se dalo minimalizovat riziko škod na komunikacích. Něco takového ale řešíme vůbec poprvé,“ připustil Pakandl.

Současně podotkl, že krátkodobá objízdná trasa kvůli nehodě nemůže být jednosměrná a stále hrozí složité manévrování kamionu, který se bude míjet s nákladním autem jedoucím opačným směrem, protože na silnici vjelo jinde. Ale riziko složitého vyhýbání a vyjíždění vozidel mimo komunikaci by se tím výrazně snížilo, než když jsou auta odkláněna na stejnou trasu obousměrně.

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že policisté na místě nehody vždy konzultují objízdné trasy s integrovaným operačním střediskem.

Při pátrání mohou pomoci záběry z palubních kamer

„Při jejich stanovování vždy zohledňují konkrétní situaci, tedy závažnost nehody, jak dlouho budou trvat záchranné, vyprošťovací a odklízecí práce,“ popsala mluvčí Pavla Burešová.

Z dostupných informací vyplývá, že před týdnem u Přeštic havarovala dodávka s přívěsem naloženým auty.

„Dodávka zůstala stát na kolech, ale podvalník i s převáženými auty se přetočil koly vzhůru a zůstal stát napříč silnicí. Po dobu odstraňování následků byla silnice neprůjezdná, při nehodě se nikdo nezranil,“ popsal tehdy zásah mluvčí hasičů Petr Poncar.

Při pátrání po vinících, kteří poškodí obecní majetek, často pomáhají ve městech kamerové systémy. V malých obcích je to složitější. V obdobných případech jako je ten z Dolní Lukavice mohou policistům pomoci záběry z palubních kamer vozidel.