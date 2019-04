Ve čtyřech zachránili tři lidi z hořícího auta. Jsou gentlemani silnic

Už zdálky viděl Ludvík Idlbek plameny. Když se po hlavní komunikaci z Plzně do Přeštic blížil k čerpací stanici u Chlumčan, nedaleko benzinky spatřil hořící auto zabořené do stromu. Rychle dupl na brzdy a běžel k nehodě. Z vozidla společně s dalšími lidmi, kteří také u místa zastavili, vytahoval zraněné.

Událost se stala 25. ledna asi hodinu před půlnocí. Idlbek bleskově volal záchranku. Po celou dobu zůstal s operátorkou v telefonickém kontaktu. „V danou chvíli jsem přesně věděl, co mám dělat. Jsou okamžiky, kdy vám to blikne hlavou a vy neváháte,“ řekl muž z Nýrska. Obrovskou výhodou také bylo, že absolvoval kurzy první pomoci. Strach vůbec neprožíval. „Když v sobě máte tolik adrenalinu, ani vás nenapadne se bát,“ doplnil.



Auto shořelo asi za šest minut

Na místě spolupracoval s Terezou Kličkovou, Pavlem Janovcem a Jaroslavem Krsem, kteří rovněž u neštěstí zasahovali. „Snažili jsme se osoby z vozu vyprostit. Nejdříve jsem z předního sedadla vzal mladou dívku. Za dalšími dvěma lidmi jsem dozadu musel vlézt, protože byli zaklínění. Pak jsem je předával jinému pánovi, který je odtáhl do bezpečí,“ popisoval Krs. Chladnou hlavu dokázal ve vypjatých chvílích zachovat řidič z Příchovic u Přeštic rovněž díky tomu, že šestnáct let sloužil u policie. Skvěle mu asistoval už zmíněný Janovec. „Snažili jsme mladé lidi co nejrychleji dostat ven. Vpředu už šlehaly plameny. Každá vteřina byla drahá. Vždyť auto shořelo asi za šest minut,“ podotkl Janovec.



Okolo neštěstí projížděla též parta sportovců, jež se zrovna vracela z tréninku. Mezi nimi i Tomáš Kučera, který spěchal k hořící Škodě Fabii, jež mohla kdykoli explodovat, se čtyřmi kamarády. „Zraněné jsme přenesli. Bylo dobré, že nás tam bylo tolik,“ sdělil. Ani na moment nezaváhal, zda se k ohnivému nebezpečí přiblížit. „Bylo pro mě přirozené pomoct. Obavy jsem neměl. Ostatně pracuji ve zdravotnictví, takže jsem na kritické situace zvyklý,“ vyprávěl.

Nicméně i na něm se projevil šok. Při nehodě totiž o život přišel jednadvacetiletý muž. Zemřel poté, co automobil narazil do stromu. „Věděl jsem, že už není naživu. Ale slyšel jsem, jak zevnitř volá. Pořád jsem se ohlížel, jestli tam ještě nemám náhodou běžet,“ líčil.



Celý zásah trval asi patnáct minut. Přesnou dobu si však nikdo ze zúčastněných nepamatuje. Pak dorazili profesionálové. „Čas běží tak rychle. Vůbec jsem ho nevnímal,“ uvedl Krs. Dva pacienti utrpěli těžká poranění a záchranáři je odvezli na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice. Třetí skončil s lehkými následky na úrazové ambulanci.

„V tomto případě bylo jednání řidičů natolik odvážné, že jen díky nim neměla vážná nehoda ještě tragičtější bilanci,“ myslí si vedoucí projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková z České pojišťovny, jež společně se zástupci krajské policie včera pětici šoférů ocenila. Ačkoli je uznání těší, stále v sobě bojují s lítostí, že jednadvacetiletý muž zahynul.

„Projíždím kolem pomníčku každý týden. Je to takový divný pocit. Opravdu mě mrzí, že nešlo zachránit všechny. Útěchou je, že jsme třem mladým lidem pomohli,“ uzavřel Idlbek.