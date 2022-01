Firmy nechtějí růst mezd slibovat, přidáno dostanou v Plzeňském Prazdroji

Plzeňský Prazdroj připomíná, že navzdory tvrdému dopadu koronavirové krize se firma rozhodla udržet zaměstnanost a postarat se o všechny zaměstnance.

„Pro naše podnikání jsou klíčoví. Předloni v dubnu jsme v souladu s platnou kolektivní smlouvou zvýšili mzdy v průměru o 5 procent. Vzhledem ke složité koronavirové situaci, která dopadla na celý sektor pivovarnictví i pohostinství, jsme se po dohodě s odbory rozhodli v roce 2021 mzdy nezvyšovat. V souladu s dodatkem kolektivní smlouvy by tak mělo dojít k navýšení mezd o 4 % až letos,“ sdělila Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

V největší tuzemské pivovarnické firmě pracuje přes 2000 zaměstnanců a průměrná mzda na nemanažerských pozicích je 43 270 Kč včetně bonusů a směnových příplatků.

Plzeňský Daikin přidal loni v dubnu na mzdách o 4,3 %, celkem to bylo 51 milionů korun. „Mzdy navyšujeme pravidelně,“ říká Jan Voch, provozní ředitel Daikinu Plzeň.

„Před koncem roku dáváme i Vánoční odměny, přicházející s listopadovou mzdou. Na tyto bonusy jsme v roce 2021 v Daikinu vynaložili 25,5 milionu korun,“ doplnil.

Největší jistotu ve výši platového nárůstu by měli mít zaměstnanci ve veřejné sféře, ani tady to ale zatím zřejmé není.

Lékaři 120 tisíc, sestry 74 tisíc korun

„Ačkoliv je schváleno tabulkové navýšení platových tarifů podle příslušného nařízení vlády, a to o 1 000 korun v každé kategorii, realizace tohoto navýšení přichází na řadu až v případě, kdy je schválen státní rozpočet. Pokud státní rozpočet schválen není, postupuje se podle rozpočtového provizoria, a v takovém případě je navyšování platů ve veřejné a státní správě zmrazeno. Z vlastního rozhodnutí plošné navyšování neplánujeme,“ konstatovala Adriana Jarošová z kanceláře primátora města Plzně.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni zažili loni zdravotníci desetiprocentní narůst mezd, navíc dostali i takzvané covidové odměny hrazené ministerstvem zdravotnictví. Ty činily 75 tisíc korun pro zdravotníky a 30 000 korun pro ostatní zaměstnance. Průměrný plat se tak už v pololetí zvýšil meziročně z 94 na 120 tisíc u lékařů a z 52 na 74 tisíc korun u sester.

„Platy ve FN Plzeň jsou vyšší oproti jiným zdravotnickým zařízením, jsou to peníze opravdu zasloužené. Zároveň jsme loni obhájili prvenství v tzv. Finanční zdraví,“ připomíná ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Pokud klesne kupní síla, nebude co vyrábět

Letos porostou platy zdravotnickým pracovníkům ve FN Plzeň podle nařízení vlády z 31. prosince 2021 tak, že do 9. platové třídy dostanou přidáno 700 Kč a od 9. platové třídy výš o 6%. Covidové odměny za rok 2021 vyplatí nemocnice všem svým zaměstnancům ze svého rozpočtu.

Podle Ivo Kužela, šéfa regionálního pracoviště OS KOVO Plzeň a Karlovy Vary, by mzdy růst měly, protože jinak klesne kupní síla a firmy nebudou mít co vyrábět.

„Lidé by neměli na potraviny, ale ani na bydlení, na energie. To je uzavřený kruh. Mzdy musí růst. Podle předpokladu našeho svazu by měl být průměrný růst mezd o šest procent. Jenže samozřejmě jiných šest procent je ve firmě, kde je výdělek na úrovni republikového průměru, tedy 38-40 tisíc, a jinou sumu to znamená tam, kde jsou mzdy kolem 25 tisíc. Někde se daří růst platů vyjednat. Firmy samozřejmě tlačí i konkurence, protože když rostou mzdy v okolí, růsty se pak dohadují snáze,“ říká Ivo Kužel.

Ten je přesvědčený, že mnohde se vedení firem nechtějí k vyššímu růstu zavazovat, ale v průběhu roku mzdy nakonec vzrostou. Velmi záleží na tom, jak se firmám daří.

Český statistický úřad v Plzni informoval, že průmyslové firmy s více než 100 zaměstnanci zvýšily v regionu za první tři čtvrtletí roku 2021 meziročně tržby z prodeje výrobků a služeb téměř o 14 procent téměř na 163 miliard korun. V regionu rostla výroba masa, propad zažilo stavebnictví a cestovní ruch.

Průměrná mzda v Plzeňském kraji činila podle nejnovějších dostupných informací Českého statistického úřadu 35 420 Kč.